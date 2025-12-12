La Junta impulsa el nacimiento de Zamora FutureLab, un "proyecto estratégico" para el Campus Viriato

Las autoridades, durante la firma del acuerdo. - EUROPA PRESS

ZAMORA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha impulsado el nacimiento de Zamora FutureLab, un "proyecto estratégico" para el Campus Viriato en el que está implicada, por tanto, la Universidad de Salamanca y que cuenta con la coordinación de la Cámara de Comercio zamorana.

La consejera responsable del área, Leticia García, ha presentado este viernes los detalles de la iniciativa en una rueda de prensa en la que también han participado el rector de la institución académica, Juan Manuel Corchado, y el presidente de la entidad cameral, Enrique Oliveira.

En ese marco, García ha destacado el abanico de posibilidades que ofrece este proyecto para "el desarrollo tecnológico de las empresas", y no solo para las de mayor tamaño, también para las pymes, que podrán implicarse en el camino de la innovación. La consejera ha incidido en la importancia de Zamora FutureLab desde el punto de vista de la robótica, de la impresión 3D o del desarrollo de videojuegos, y ha aclarado que la Junta aportará 720.000 euros para poner en marcha la idea.

Además, la consejera ha explicado que Zamora FutureLab contará con un espacio físico de 160 metros cuadrados que estará ubicado en el aulario de la Escuela Politécnica, en el Campus Viriato de Zamora, que está adscrito a la USAL: "Buscamos un impacto muy importante para el desarrollo empresarial y fomentar el emprendimiento en sectores tecnológicos", ha advertido la titular de Industria, que ha recalcado que el equipamiento estará a la vanguardia de este tipo de instalaciones.

Por su parte, Oliveira ha destacado el compromiso de la Junta y de la Universidad para poder "competir en un mundo en constante transformación". "Este laboratorio nace para aprender y fabricar prototipos", ha apuntado el presidente de la Cámara de Comercio, que ha apostado por dar forma a un "auténtico polo de transferencia tecnológica". "La innovación también puede tener acento zamorano", ha zanjado.

Desde su óptica, Juan Manuel Corchado ha defendido la puesta a disposición de recursos para el Campus Viriato desde la lógica de ampliar el catálogo de servicios y de titulaciones que tiene esta sede de la Universidad de Salamanca: "Hay que poner la tecnología al servicio del colectivo", ha añadido el rector, que ha apuntado que la idea es "cambiar la dinámica" de la provincia desde el crecimiento de la institución académica, que este año cuenta con un 17% más de alumnos, en torno a 2.000.

Ya después de la intervención de las instituciones, dos de los profesores de la Escuela Politécnica de Zamora, Manuel Rodríguez y Roberto García, han profundizado en lo que será un proyecto que ahora está en fase de compra y adquisición de equipamiento.