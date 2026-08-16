La Junta impulsa nuevas ayudas para plantaciones de piñón y refuerza el control de plagas de chinche del pino

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VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Regional del Piñón, principal foro de coordinación entre los agentes del sector, se ha reunido recientemente para renovar su compromiso con "el impulso de la producción y la mejora de la competitividad" de este recurso forestal, un encuentro tras el que la Junta ha informado de nuevas ayudas para plantaciones de piñón y de trabajos para reforzar el control de plagas de chinche del pino.

En la reunión han participado representantes de la Junta, entidades locales, centros de investigación, universidades, asociaciones de propietarios forestales, la industria transformadora y otras entidades representativas del sector, que han acordado impulsar nuevas actuaciones para mejorar la gestión de los pinares de pino piñonero de Castilla y León, según ha explicado la institución autonómica en un comunicado recogido por Europa Press.

Por una parte, la Consejería de Medio Ambiente y Energía ha anunciado el lanzamiento de una nueva convocatoria de ayudas para plantaciones forestales de producción de alto valor, enmarcada en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027, cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 25 de septiembre.

Entre las producciones forestales de alto valor incluidas en esta convocatoria figuran las plantaciones de pino piñonero injertado, para las que se financiarán los costes de plantación, cerramientos y protectores, además de una prima de mantenimiento durante cinco años.

En la última convocatoria se subvencionó la plantación de casi 444 hectáreas de especies forestales de alto valor, de las cuales 44 hectáreas correspondieron a pino piñonero injertado.

CONTROL SANITARIO

La Junta también ha señalado los trabajos de investigación que desarrollan conjuntamente el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos y el Laboratorio de Entomología y Patología Forestales de la Universidad de Valladolid para controlar la presencia y los daños del 'Leptoglossus occidentalis', conocido como chinche del pino, sobre la producción de piña en Castilla y León.

Entre las principales líneas de trabajo destacan el ensayo de distintos modelos de trampas, la captura masiva del insecto cuya presencia puede reducir la producción en más de un 50 por ciento, los estudios sobre dispersión y atracción mediante feromonas, y el desarrollo de estrategias de control biológico mediante hongos entomopatógenos.

Además de las medidas en materia de sanidad forestal y de las nuevas ayudas a las plantaciones, la Mesa ha analizado nuevas actuaciones para prevenir el robo de piñas, reforzar la trazabilidad del producto en la industria e intensificar la lucha contra la sustracción ilegal durante la campaña de recolección.

Asimismo, se han abordado los trabajos de experimentación que desarrolla la Fundación Cesefor para evaluar la compatibilidad del pino piñonero injertado con la producción de trufa mediante el empleo de plantas micorrizadas.