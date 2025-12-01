La Junta impulsa proyectos innovadores en 59 centros de Formación Profesional durante el curso 2025-2026

VALLADOLID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica hoy la resolución de las convocatorias del curso 2025-26 de proyectos innovadores de las que se beneficiarán 59 centros educativos que ejecutarán 71 proyectos en las nueve provincias de la Comunidad con un presupuesto total de 600.000 euros.

La iniciativa, implementada desde 2011, crea un espacio de trabajo colaborativo entre centros educativos y empresas de la Comunidad, buscando preparar a los estudiantes para los desafíos actuales y futuros del mercado laboral y permitiéndoles obtener experiencias prácticas y conocimiento directo del sector productivo, detalla el comunicado.

Durante los últimos años, esta iniciativa ha crecido "de manera constante, incrementando el número de centros y proyectos participantes en toda Castilla y León". Desde su inicio, el programa ha financiado más de 1.000 proyectos, lo que ha permitido a los estudiantes desarrollar competencias esenciales como la iniciativa emprendedora, la proactividad y la autonomía.

En las últimas convocatorias, se ha aumentado significativamente la asignación económica, con el fin de impulsar aún más la colaboración entre centros y empresas, fomentando el desarrollo de actividades de innovación y emprendimiento. "Esta colaboración ha sido valorada por el alumnado como por el personal docente y las empresas participantes, consolidándose como un puente esencial entre la educación y el ámbito laboral", finaliza el comunicado.