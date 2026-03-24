La Junta iniciará el procedimiento para determinar la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada (Segovia)

Archivo - Personas practicando esquí durante la temporada de esquí en Navacerrada, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta pondrá en marcha la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo para determinar la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada (Segovia).

Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha explicado que el Ejecutivo autonómico iniciará el procedimiento para determinar la caducidad del título concesional de la estación de esquí de Navacerrada (Segovia), con audiencia de los interesados, y valorar la solicitud de interrupción temporal del cómputo del plazo de duración (o prórroga) como consecuencia de los efectos derivados de la pandemia COVID-19 formulada por la concesionaria.

Lo ha hecho en declaraciones difundidas a los medios tras conocerse la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ha acordado la inadmisión a trámite de los recursos de casación preparados por la Junta de Castilla y León y por la sociedad Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí S.A.

Lo que ha resuelto el Tribunal Supremo, ha detallado el consejero, es inadmitir a trámite, por providencia, los recursos de casación interpuestos por la Administración autonómica y la empresa concesionaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid.

De esta forma, el Tribunal Supremo inadmite a trámite los recursos por razones de "técnica procesal casacional, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada en los recursos", ha sostenido el consejero.

"Firme la sentencia del TSJ, una vez que se produzca la comunicación necesaria, la Junta de Castilla y León ejecutará dicha sentencia", ha señalado, que lo que hace es conferir competencia al Ejecutivo autonómico para la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, con audiencia de los interesados, sobre la caducidad del título concesional y sobre la solicitud de interrupción temporal del cómputo del plazo de duración (o prórroga) como consecuencia de los efectos derivados de la pandemia COVID-19 formulada por la concesionaria.

Por lo tanto, la Junta "procederá en la forma determinada en la sentencia iniciando el procedimiento administrativo indicado".