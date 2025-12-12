La Junta invertirá 18,6 millones en la vertiente segoviana del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama el próximo año

Archivo - Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama - EUROPA PRESS - Archivo

La Junta de Castilla y León invertirá 18,6 millones de euros en la vertiente segoviana del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama el próximo año, en el que se ejecutarán proyectos como la creación del nuevo centro de visitantes en Navafría, la adecuación del entorno de Los Cerrillos o la mejora y ordenación de dos de las principales áreas recreativas.

Así se contempla en el Plan de Actuaciones para 2026, al que ha dado el vito bueno en el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que ha aprobado una inversión de 28,3 millones para el próximo año, de los que 18,6 millones se ejecutarán en la vertiente segoviana.

La reunión, que se ha producido de forma telemática, ha estado presidida por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a la misma han asistido el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, y el codirector del parque nacional por Castilla y León, José García Gámez, recientemente incorporado.

Entre las inversiones de la Junta de Castilla y León en el parque nacional destacan las actuaciones en materia de uso público, en particular las relativas a acogida y equipamientos.

En concreto, está previsto finalizar en esta anualidad las propuestas dirigidas a la creación del nuevo Centro de Visitantes de Navafría, a la adecuación del entorno del futuro Centro de Visitantes de los Cerrillos en San Rafael (El Espinar) y a la mejora y ordenación de las áreas recreativas de la Panera y el Chorro de Navafría. En conjunto, se prevé una inversión en 2026 para dichas propuestas por importe superior a 1,8 millones.

Adicionalmente, la Junta dispondrá durante todo el año de dos cuadrillas de mantenimiento de infraestructuras de uso público, una para el valle de Navafría y otra para el valle de El Espinar, por un importe de 290.398 euros al año, las cuales complementarán las actuaciones de uso público en la vertiente segoviana, asegurando su difusión, mantenimiento y conservación, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

Además de los trabajos ordinarios de seguimiento del estado de conservación de diferentes especies, está previsto el desarrollo y finalización, para aquellos ya iniciados en la anualidad anterior, de diversos proyectos de la Junta dirigidos a la conservación de los recursos naturales y el paisaje.

En concreto, destacan los relativos a la conservación de colonias de murciélagos, a la protección de praderas húmedas, a tratamientos selvícolas dirigidos a la mejora y conservación del hábitat del pino silvestre, a trabajos de restauración de zonas afectadas por incendios, así como la finalización de la revisión de la ordenación del monte Pinar de Navafría. Se estima en 2026 una inversión global por parte de la Junta para estos proyectos de conservación próxima al medio millón de euros.

En la reunión, la Junta también ha aprovechado para informar a los patronos sobre la Orden por la que se aprueba el gasto y se conceden de forma directa subvenciones a los diecinueve ayuntamientos que integran el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en la provincia de Segovia por importe de 134.080 euros.