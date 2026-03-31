La Junta invertirá 2,28 millones de euros en el nuevo puente sobre el río Valderaduey en Villalpando (Zamora)

El consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, visita las obras en Villalpando (Zamora). - JCYL

ZAMORA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León invertirá 2,28 millones de euros en el nuevo puente sobre el río Valderaduey en Villalpando (Zamora) para sustituir a la actual infraestructura, que es estrecho y obliga al paso alternativo de vehículos, por una infraestructura más amplia y segura.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado este martes las obras, una actuación ya en ejecución que supondrá una mejora muy demandada en la zona, que facilitará la circulación y mejorará la seguridad vial en este tramo.

Durante la visita, Sanz Merino ha destacado que "la Junta está centrada en actuar donde realmente hace falta, con inversiones que se notan en el día a día de la gente". En este sentido, ha señalado que "mejorar una carretera es mejorar la vida de quienes la utilizan cada día, desde vecinos hasta profesionales del transporte o servicios públicos".

La obra se está desarrollando según lo previsto, se han completado los trabajos iniciales y se sigue avanzando en la construcción del nuevo puente con la previsión de que en las próximas semanas continúen los trabajos en la zona del río.

El paso existente, llamado Puente de los Tres Puentes, no ha sido posible ensancharlo ni sustituirlo debido a que se trata de una obra pública de carácter histórico-artístico y encontrarse recogido tanto en el Inventario Arqueológico Provincial de Zamora como en el catálogo de elementos protegidos de las Normas Urbanísticas Municipales de Villalpando.

La nueva infraestructura tendrá 68 metros de longitud y más de nueve metros de anchura, con dos carriles de circulación y arcenes, lo que permitirá eliminar las limitaciones del paso actual. La actuación incluye también la mejora de los accesos, con un trazado más recto, así como la renovación del firme, la señalización y los elementos de seguridad en más de dos kilómetros de la vía, ha detallado el consejero.

"Las obras tienen como objetivo estar finalizadas este verano, mejorando la conexión entre municipios y reforzando esta vía dentro de la red autonómica", ha puntualizado Sanz Merino.