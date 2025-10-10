La Junta invierte 1,45 millones para mejorar el firme de la CL-626 y la conectividad en el norte de León

Un momento de la visita a las mejoras en la CL-626 en La Robla. - JCYL

LEÓN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha concluido la renovación del firme en la carretera autonómica CL-626, en el tramo comprendido entre La Robla y Robles de la Valcueva en León, con una inversión global de 1.454.658 euros.

La actuación se ha ejecutado en 14 meses, adelantándose al plazo inicialmente previsto, y ha supuesto una "mejora integral" de una vía estratégica que conecta los valles del Bernesga y el Torío, y que beneficia "tanto a los usuarios urbanos como rurales", señala la Junta a través de un comunicado.

Durante la visita a las obras, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha explicado que con este tipo de actuaciones, la Junta "refuerza su compromiso con la seguridad vial, la cohesión territorial y la sostenibilidad, garantizando que nuestros ciudadanos puedan desplazarse en mejores condiciones y con mayor confianza".

El consejero ha destacado además la "importancia" de incorporar criterios de sostenibilidad en la planificación y ejecución de las obras. "La innovación técnica y el respeto ambiental son ejes de nuestra política de infraestructuras. La utilización de materiales reciclados y la inclusión de medidas correctoras demuestran que es posible modernizar nuestras carreteras reduciendo el impacto medioambiental", ha añadido.

Finalmente, Sanz Merino ha valorado la importancia de esta carretera para la vertebración del territorio leonés. "La CL-626 no solo es una vía de comunicación, es también un motor de desarrollo económico y social para los municipios que atraviesa. Con esta inversión damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos y contribuimos a fijar población en el medio rural", ha añadido.

Esta obra ha abarcado un tramo de casi 12 kilómetros que soporta un tráfico medio diario de más de 1.100 vehículos, con un siete por ciento de tráfico pesado.

Entre las principales mejoras destacan el refuerzo del firme con betún modificado con caucho reciclado, que aumenta la durabilidad, reduce las emisiones y mejora el comportamiento frente a la fisuración y la renovación de intersecciones clave, como la de acceso a La Robla, la glorieta de la fábrica de cemento o la confluencia en Robles de la Valcueva con las carreteras autonómicas LE-311 y LE-315, punto estratégico de comunicaciones en el valle del Torío.