La Junta lanza la mayor campaña de verano para jóvenes con más de 5.800 plazas para campamentos y campos de voluntariado

ZAMORA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha lanzado este viernes la campaña de verano para niños y jóvenes más amplia hasta el momento, con 5.865 plazas para las actividades de los campamentos de 'Red Activa', los campamentos temáticos y los campos de voluntariado.

Frente a las 5.630 plazas que se convocaron en 2025, este año el incremento alcanza las 235, todo ello con el fin de ofrecer a los jóvenes castellanos y leoneses alternativas de ocio divertido, saludable y didáctico.

La directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López, ha presentado en la residencia juvenil Doña Urraca de Zamora la campaña de este verano, que llega con una oferta de ocio y tiempo libre destinada a niños y jóvenes de entre 9 y 30 años más diversa.

Este año, centra el desarrollo de sus actividades fundamentalmente en el medio rural, donde se generan alrededor de 600 puestos de trabajo directos, debido al incremento de plazas convocadas, lo que también ayuda a dinamizar las economías locales.

López ha destacado que el 40 por ciento de los campamentos se desarrollan en municipios de menos de 5.000 habitantes, como es el caso de Mayorga de Campos (Valladolid), Peón de Arriba (El Bierzo, León), Busto de Bureba (Burgos), Grajera (Segovia) o Vigo de Sanabria (Zamora).

El programa más demandado de la Campaña es 'Red Activa', cuyo número de campamentos para menores de entre 9 y 17 años es de 97, de los cuales más de la mitad se desarrollan en Castilla y León, mientras que el resto tendrán lugar en otras comunidades y tres fuera de España -los ya habituales en Portugal y la Selva Negra-. Lo mismo sucede con el número de plazas, que pasa de las 4.006 de 2025 a 4.058.

La clave del éxito de estos campamentos es la gran oferta de actividades multiaventura, como senderismo, escalada, kayak, paintball, espeleología, rutas en bici de montaña o náuticas como windsurf o los primeros contactos con el buceo, ha señalado la Junta.

OCIO SIN MÓVILES

Este año, la Consejería quiere continuar profundizando en la denominada 'desconexión digital' de niños y adolescentes y, en sintonía con el programa 'Pausa y Reconecta', va a celebrar dos actividades orientadas expresamente al abandono temporal de los dispositivos móviles para disfrutar, sin distracciones, de la naturaleza, la aventura y el ocio saludable.

Se trata de dos campamentos, uno para niños de entre 12 y 14 años y otro para menores de entre 15 y 17 años, cuya filosofía es reconectar con el entorno, disfrutar de las actividades al aire libre y descubrir que, para disfrutar al máximo, no se necesitan wifi, pantallas u otros elementos digitales externos.

Además, en esta edición regresan los campamentos al Albergue Juvenil 'San Martín de Castañeda' de Zamora, tras la reforma integral acometida por la Junta, así como se incorporan nuevos espacios como el Pinar de Antequera en Valladolid, La Vecilla en León o Lérida, en Cataluña, como nuevo destino fuera de la Comunidad.

Precisamente, se acentúa la colaboración con otros territorios para facilitar la movilidad de los jóvenes con un total de 44 actividades de intercambio. Un total de 335 niños y adolescentes de fuera de Castilla y León van a poder disfrutar de la naturaleza castellana y leonesa, mientras que 356 de esta tierra tienen la oportunidad de conocer otras comunidades autónomas.

Por su parte, los campamentos temáticos cuentan con una oferta de 1.543 plazas, un 13,5 por ciento más que el pasado año, cuando se convocaron 1.360. Entre las 31 novedades destinadas a jóvenes con inquietudes culturales, artísticas, tecnológicas o idiomáticas, se han incorporado novedades muy atractivas. Una de ellas es el campamento K-Pop, centrado en canto, baile, creatividad visual y cultura musical.

Pero también se ha organizado uno de 'Jóvenes Periodistas', para aquellos que quieran iniciarse en el ámbito de la comunicación, la radio o la redacción y puedan poner en práctica su vocación. Junto a este, se celebrará otro de fútbol y uno en Soria bajo la denominación de 'Numancia Legends', en el cual los participantes podrán construir torres y catapultas con materiales reciclados o jugar a un risk inspirado en la historia y la estrategia.

En cuanto a los precios, tanto para 'Red Activa' como para los campamentos temáticos, son diferentes en función de las actividades y vienen establecidos en la convocatoria. Si bien, las familias numerosas pueden optar a un descuento del 50 por ciento si son de categoría general y del 100 por cien de la especial, una bonificación total con la que también cuentan las víctimas del terrorismo o de la violencia de género. Para los usuarios del Carné Joven Europeo, el descuento es del 15 por ciento.

En total, se cifran unos 150.000 euros en bonificaciones aportados por la Junta. Además, la Junta, para fomentar la inclusión de los colectivos más vulnerables, reserva 58 plazas para los jóvenes tutelados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y 26 para personas con discapacidad que precisen de una tercera persona de apoyo.

Todos los campamentos que organiza el Instituto de la Juventud de Castilla y León, tanto los de 'Red Activa' como los temáticos, son fruto de la apuesta de la Junta por un modelo de ocio educativo mediante el cual los jóvenes se divierten, conocen nuevos lugares y adquieren habilidades personales y sociales, todo ello en un entorno seguro. Y, además, se da la oportunidad a las familias de conciliar durante las vacaciones escolares.

CAMPAMENTOS DE VOLUNTARIADO

La franja de más edad entre los jóvenes, la que va de los 16 a los 30 años, también tendrá alternativas de ocio durante el verano. En este caso, se trata de un ocio responsable y solidario que se articula a través de los campos de voluntariado juvenil, que tienen lugar en distintos enclaves de la geografía castellanoleonesa.

Se van a convocar 264 plazas para 12 actividades -145 para jóvenes de la Comunidad y 119 para los de otros territorios-, oferta que se desarrolla en Gotarrendura (Ávila), Valle de Manzanedo (Burgos), Paredes de Nava, Saldaña y Villada (Palencia), Santa Marta de Tormes (Salamanca), Encinas de Esgueva (Valladolid) y Benavente (Zamora), y que cuenta con dos emplazamientos nuevos como Candelario (Salamanca) y Medina de Rioseco (Valladolid).

Los jóvenes realizan, durante las mañanas, acciones de voluntariado como las medioambientales, de restauración y rehabilitación de elementos arquitectónicos públicos o de animación sociocultural.

Las tardes se reservan a actividades lúdicas como excursiones, senderismo, escalada, tiro con arco, bicicleta de montaña, piragüismo, etc. El precio de los campos es de 110 euros, en los que se incluye el alojamiento, la manutención y todas las actividades programadas durante los 15 días que dura la estancia.

No obstante, los jóvenes de Castilla y León también pueden participar en los campos de voluntariado que ofertan otras comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Este viernes, 20 de marzo, se publica la convocatoria tanto de 'Red Activa 2026' como de los campamentos temáticos en el Boletín Oficial de Castilla y León -Bocyl-, por lo que, a partir del 21 de marzo y hasta el 7 de abril, se podrá realizar la solicitud a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León .

En el caso de los campos de voluntariado que organiza la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los que se celebran en otras comunidades autónomas, el plazo comenzará el 25 de marzo y finalizará el 6 de abril.