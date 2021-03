La Junta no tiene conocimiento de actos de Semana Santa de Valladolid y apunta que hay que solicitar permiso

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este jueves que no tienen "conocimiento" sobre los actos de Semana Santa que se programan en Valladolid y ha recalcado que para realizar cualquiera de ellos "se necesita permiso" y por lo tanto "si no se solicita, no se puede hacer".

Así lo ha señalado Igea este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en la que se le ha preguntado por los cuatro actos que prepara la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, de la mano del Ayuntamiento de la capital, para las fechas de Semana Santa, con aforo limitado a entre 200 y 250 personas, accesos y perímetros controlados y "todas" las medidas de seguridad.

"No tenemos conocimiento", ha asegurado Igea, que ha explicado que tanto las cofradías como la Iglesia "saben que para realizar cualquier acto en Semana Santa hay que ajustarse a lo que se ha aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud", ha subrayado el vicepresidente, que ha apostillado que "se necesita permiso" y si no se solicita no se puede llevar a cabo este tipo de actos.

Igea ha explicado que se ha trasladado hace ya tiempo tanto a la Junta de Cofradías de Valladolid, como al arzobispo y cardenal Ricardo Blázquez "con insistencia" que "no es bueno convocar actos que sean multitudinarios".

Así, entiende que la obligación tanto de la Junta de Castilla y León como del Ayuntamiento de la ciudad, encabezado por el socialista Óscar Puente, es "cumplir con las normas que emanan del Ministerio de Sanidad" y espera que en este caso se haga caso a esta Institución.

Igea ha avanzado que en los próximos días se podrá en contacto con los responsables de la Iglesia y las cofradías de Valladolid y del resto de municipios relevantes de la Comunidad para darles a conocer la normativa nacional y evitar así los actos "multitudinarios" en Semana Santa.

