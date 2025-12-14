Junta y OPAs instan al Gobierno a remitir a la UE el informe sexenal que certifica un "estado favorable" del lobo

Archivo - Lobo - AMIGOS DE LA TIERRA - Archivo

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) han instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que remita a la Comisión Europea el informe sexenal del estado de conservación del lobo aprobado que concluye su "estado favorable" para las regiones atlántica y mediterránea.

El Ejecutivo autonómico y las OPAs han analizado la situación actual de la gestión del lobo en España y en Castilla y León a la vista de las modificaciones normativas aprobadas a lo largo del presente año, tanto a nivel europeo, en la Directiva Habitat, como en el estado español, con la aprobación de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Con estas modificaciones normativas se flexibiliza la gestión del lobo por los Estados miembros al incorporar todas las poblaciones de lobo en el anexo V de la Directiva Habitat, lo que permite adoptar medidas de gestión, han detallado fuentes de la Administración autonómica a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A su vez, con la aprobación de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, se excluyeron las poblaciones de lobo del norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y se determinaba la automática exclusión de las poblaciones del sur del río Duero de dicho Listado una vez se modificara la Directiva para incluir todas las poblaciones de lobo en el anexo V.

Con lo cual, una vez aprobada la modificación de la Directiva Habitat, todas las poblaciones de lobo en Castilla y León, tanto al norte como al sur del río Duero, se encuentran incluidas en el anexo V de la Directiva, que permite la adopción de medidas de gestión sobre la especie.

A pesar de ello, y de acuerdo con la sentencia del Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de julio de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León), con independencia del anexo de la Directiva en la que se encuadre el lobo, este no se puede cazar si su estado de conservación, de acuerdo con los informes sexenales, es "desfavorable".

Sobre este particular, que es el reporte sexenal del lobo correspondiente al sexenio 2019-2024, la Junta ha señalado que el Gobierno de España no lo ha remitido a la Comisión Europea, tal y como debía haber hecho a 31 de julio de 2025, con el pretexto de evaluar la afección de los incendios forestales sobre las poblaciones de lobo.

"Sin embargo, este hecho no es motivo para el retraso de su envío ya que el reporte sexenal abarca los años 2019 a 2024, no siendo objeto de evaluación el año 2025", ha advertido el Ejecutivo autonómico.

Precisamente, la Junta ha remarcado que el informe sexenal aprobado en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el 14 de julio concluye que el estado de conservación del lobo es favorable tanto para la región atlántica y mediterránea.

Por todo ello, tanto la Administración autonómica como el resto de Organizaciones Profesionales Agrarias han reclamado al Ministerio que den cumplimiento a las obligaciones estatales respecto de la Directiva Habitat así como al propio mandato legal de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Igualmente, en dicha reunión, la Junta se ha comprometido a revisar y actualizar en las próximas semanas los baremos de pagos compensatorios por daños de lobo aprobados en 2023 para ajustarlos así a los valores actuales de mercado.

Para ello se convocarán próximamente nuevas reuniones de trabajo para avanzar en la mejora y definición de estos nuevos baremos, demostrando así la Junta de Castilla y León su compromiso por el sector ganadero.