La Junta, OPAs y Urcacyl avanzan en el "consenso" de medidas para minimizar los riesgos y el impacto de los incendios

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en rueda de prensa junto a representantes de UCCL, Urcacyl, UPA-COAG y Asaja - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido este viernes un encuentro con las Organizaciones Profesionales Agrarias de la Comunidad y Urcacyl con el objetivo de avanzar en la aplicación de determinadas medidas de cara al futuro para minimizar los riesgos y el impacto de los incendios forestales, todo ello a través del "consenso y el diálogo continuo" para que el modelo de gestión forestal sea "más eficiente".

En declaraciones a los medios tras finalizar el encuentro, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha puesto el foco en que el Ejecutivo autonómico tiene como "máxima trabajar con los agentes involucrados en base al diálogo para escuchar las necesidades del territorio".

Entre las cuestiones que se han abordado durante el encuentro, la titular de Agricultura ha detallado que se han tratado temas como la importancia de las balsas de agua para los ganaderos en aquellas zonas con necesidad de agua, que también servirán ante situaciones de incendios, así como las concentraciones parcelarias que ya se han abordado con los ayuntamientos en las zonas afectadas.

Otros de los puntos destacados que ha centrado el encuentro entre la Administración autonómica, las organizaciones agrarias y Urcacyl ha sido la simplificación de la burocracia para los trámites medioambientales, lo que "permitirá que se realice una mejor gestión de los montes", así como al necesaria reforestación de castaños, nogales y demás masa arbolada que se haya visto afectada por el fuego.

De esta forma, la consejera ha explicado que se mantendrán reuniones futuras para realizar tanto un seguimiento de las ayudas e inversiones a corto y medio plazo que se han activado por parte del Ejecutivo autonómico como para mantener un "diálogo continuo" con las organizaciones y demás agentes para incorporar aquellas medidas que se consideren oportunas para paliar las consecuencias de los incendios y avanzar en su prevención de cara al próximo verano.

En este sentido, ha apuntado a la creación de un grupo de trabajo permanente que se ha abierto este viernes tras las reuniones del presidente autonómico con las diputaciones y las organizaciones agrarias que permitirá que la Consejería de Medio Ambiente reciba las aportaciones de todos los agentes involucrados con el objetivo de impulsar en una nueva gestión "más simple dentro del marco de la ley autonómica y la normativa nacional y europea".

Por último, la titular de Agricultura ha explicado que hasta el momento se han celebrado varias reuniones con los representantes de las OPAs y el sector agrario tras la grave oleada de incendios, la primera de las cuales tuvo lugar el 15 de agosto, y ha ofrecido un breve repaso de las ayudas que se han acordado disponer de alimento y agua para los ganaderos que se han visto afectados.

Así, ha señalado que se han movilizado 5,6 millones de kilos de alimentos a más de 350 ganaderos y 60.000 cabezas, al tiempo que se han activado ayudas de 5.500 euros destinadas a los productores afectados por el fuego.

"INTERLOCUCIÓN"

Tras la intervención de la consejera ha tomado la palabra el actual presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, quien ha trasladado su agradecimiento al Ejecutivo autonómico por las medidas adoptadas y la "interlocución" con los agentes involucrados para reducir los efectos de los incendios.

También ha hecho especial énfasis en la "rapidez" que ha habido para resolver los problemas de alimentación de los agricultores y ganaderos.

No obstante, el máximo responsable de Asaja en la Comunidad ha remarcado la necesidad de que se produzca un "cambio radical" en el modo de ver el campo de Castilla y León y una "política sensata" en la gestión de los montes, puesto que las directivas "absurdas" de la Unión Europea "han quitado voz a las personas del campo y dificultan que se puedan prevenir los incendios forestales".

A este respecto, ha detallado que durante el encuentro se han puesto encima de las mesa cuestiones como el levantamiento de los pastos, ayudas a los cultivos con reuniones específicas, el desbroce para "ganarle terreno" al monte.

"TRAGEDIA INTERNACIONAL"

Por su parte, Lorenzo Rivera, de la Alianza UPA-COAG, ha pedido "reflexionar con serenidad" cómo se van a gestionar estos incendios en el futuro que dejan "tragedias" en varias zonas de la Comunidad y ha apuntado que es un "problema internacional", por lo que habría que "abrir el abanico de responsabilidad a los gobiernos nacionales y de otros países europeos que sufren las mismas consecuencias".

De hecho, ha señalado que serán varias las soluciones que hay que plantear para poder acometer la reconstrucción de las zonas afectadas y trabajar en la prevención de cara al futuro, un punto en el que ha indicado que la ganadería extensiva, unas de las propuestas que se han abordado, "llegará a donde llegue pero habrá que poner medios humanos y mecánicos para poder luchar contra el fuego y evitar que los grandes incendios se produzcan".

El coordinador autonómico de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, también ha intervenido durante la rueda de prensa para destacar el compromiso de Mañueco por crear una mesa permanente de trabajo y "no repetir los errores del pasado" en las ayudas concedidas a los agricultores y productores afectados por los incendios.

González Palacín ha puesto el foco en tres eje fundamentales para abordar la situación del campo ante los incendios, como son las concentraciones parcelarias, la implantación de cortafuegos adaptados a los incendios de sexta generación diseñados en base a las circunstancias de cada territorio y la realización de desbroces, una "práctica ancestral" que permite evitar la propagación de los fuegos.

"Hay que incrementar el presupuesto destinado a los desbroces porque tenemos un cambio climático galopante y tenemos que adaptarnos a él con actuaciones concretadas adaptadas a las circunstancias de las distintas zonas de la Comunidad y sus particularidades", ha reflexionado.

El presidente de Urcacyl, Fernando Antúnez, ha agradecido el "diálogo" con la Junta durante estos días "tan difíciles" y ha valorado la "celeridad" en la concesión de las ayudas para las familias, agricultores y ganaderos afectos por los incendios. Por último, se ha puesto a disposición del Ejecutivo autonómico para abordar las medidas a futuro.