La Junta, optimista ante los próximos datos de desempleo pese al actual "momento complicado"

PONFERRADA (LEÓN), 1 (EUROPA PRESS)

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, se ha mostrado este lunes optimista ante los próximos datos de desempleo que se harán públicos y prevé que se mantendrá una tendencia positiva a pesar de estar en un "momento complicado".

Leticia García ha puntualizado que estos momentos son "complicados" para el empleo en el conjunto del país y, en este contexto, se ha referido a la importancia de algunas iniciativas impulsadas por la Junta, que han supuesto un descenso del desempleo en la actual legislatura.

"Creemos que tenemos que seguir trabajando en esa línea, son momentos complicados, pero por supuesto vamos a seguir en esa evolución de creación de empleo", ha reiterado y ha subrayado que en Castilla y León hay "más ocupados que nunca". En este sentido, confiado en que se mantenga esta tendencia positiva.

Leticia García se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha participado en la inauguración del VII Congreso sobre la Economía del Bierzo organizado por el Diario de León.