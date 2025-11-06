La Junta participa en Expo Sagris con dos espacios sobre innovación tecnológica y formación agraria

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en uno de los expositores de la Junta en Expo Sagris. - JCYL

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León participa en la primera edición de Expo Sagris, que se celebra en Madrid hasta el sábado, con dos espacios expositivos dedicados a la innovación tecnológica y a la formación agraria.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha asistido este jueves, 6 de noviembre, a la apertura del Salón de la Agricultura y la Ganadería, organizado por Ifema en colaboración con la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS).

El Ejecutivo autonómico está presente en la cita con un expositor en el que el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) presenta distintos proyectos de investigación e innovación tecnológica y muestra el funcionamiento de la herramienta Sativum para facilitar la incorporación a la agricultura de precisión.

El segundo expositor está dedicado a la oferta formativa agraria de la Junta, que abarca una red de ocho centros públicos especializados, con 22 ciclos formativos, que este curso cuenta con 761 alumnos, un 28 por ciento más que hace cinco años.

Asimismo, también tendrán su espacio los programas Extensión Agraria Digital, centrado en la transferencia de conocimiento sobre las últimas tecnologías digitales a los agricultores y ganaderos de la Comunidad, y CyL Digital Agro, dedicado a la capacitación de los profesionales del sector agrario en herramientas y aplicaciones digitales que les faciliten la gestión de sus explotaciones.

Durante su visita, la consejera ha subrayado que la participación de la Junta en este salón "refleja el compromiso del Gobierno autonómico con un sector estratégico para la sociedad, como es el que garantiza la alimentación, y que, por tanto, tiene un enorme presente y futuro".

En este sentido, González Corral ha destacado que el campo "está inmerso en un proceso de profesionalización, tecnificación y digitalización que transforma profundamente la agricultura y la ganadería".

"La tecnología debe ser una aliada para mejorar la rentabilidad de las explotaciones, hacer el trabajo más flexible y profesional, y atraer a los jóvenes al sector", ha aseverado, para dar la bienvenida a la primera edición de Expo Sagris, "un escaparate del presente y el futuro del campo".

Por otro lado, González Corral ha subrayado que el futuro del sector pasa por el impulso del relevo generacional: "Entre todos debemos ser capaces de trasladar a los jóvenes que este es un sector con oportunidades para desarrollar un proyecto de vida en el medio rural".

Asimismo, ha abogado por trabajar de forma conjunta para que la nueva PAC contemple las necesidades reales del sector, plasmadas en la declaración institucional suscrita en mayo con todas las organizaciones profesionales agrarias, que ha sido trasladada tanto al ministro del ramo, Luis Planas, como al comisario europeo.