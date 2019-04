La Junta pide "no dejar parar" la "necesaria" Conferencia de Alcaldes

Actualizado 12/04/2019 14:23:09 CET

VALLADOLID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha hecho un llamamiento al futuro Gobierno de la Comunidad Autónoma a "no dejar parar" la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación ya que, según ha reivindicado, es "absolutamente necesaria" para poder sacar adelante "entre todos" proyectos de Comunidad, como la lucha contra la despoblación, el desarrollo de la Ordenación del Territorio, la mejora de la financiación local o la colaboración en asuntos culturales.

Este es el principal mensaje que ha trasladado el vicepresidente de la Junta tras la constitución formal este viernes de la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, un compromiso de legislatura que "ha llevado su tiempo", según ha admitido, y que se ha querido "dejar en marcha" para que el próximo Ejecutivo pueda convocar este foro que nace para coordinar con el mundo local los principales asuntos de Comunidad y favorecer también su vertebración y cohesión.

"Quedaban los tiempos que quedaban", ha explicado De Santiago-Juárez que ha apelado a un problema de "casar agendas" para justificar la ausencia en esta reunión constitutiva de la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación de los regidores de Salamanca, Burgos, Segovia, Soria, Zamora, Benavente y Miranda de Ebro y de los presidentes de las instituciones provinciales salmantina, burgalesa, leonesa y zamorana.

"Me daba no se qué hacerlo el 25 de mayo", ha ironizado el consejero de la Presidencia en referencia a la cita con las urnas el domingo 26 de mayo, cuando se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales, para recordar que la otra opción del Gobierno de Juan Vicente Herrera era no convocar la reunión constitutiva de este foro para dejar los deberes al futuro Ejecutivo.