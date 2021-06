La Junta pide no olvidar la mascarilla porque la pandemia no ha finalizado y la variante Delta afecta más a jóvenes

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido no "olvidar" la mascarilla una vez que se levanta la obligación de su uso en exteriores porque la pandemia "está muy cerca de su fin pero no ha finalizado" y además la variante Delta, aunque no está muy presente en la Comunidad, afecta más a los jóvenes.

Igea se ha expresado así en el marco de la presentación del informe 'La Salud en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria' realizado por Médicos del Mundo y medicusmundi en Valladolid.

"Evidentemente no hay que olvidar la mascarilla, la pandemia muy cerca de su fin pero no finalizado, tenemos un porcentaje de población aún sin vacunar, fundamentalmente población más joven", ha señalado el vicepresidente de la Junta, quien ha recordado que la variante Delta afecta "fundamentalmente" a población más joven.

Por ello, ha insistido en mantener las medidas de seguridad, llevar la mascarilla, evitar aglomeraciones y, en caso de producirse, colocarse la misma y, "siempre, naturalmente, en lugares cerrados".

Por otro lado, Igea se ha referido al adelanto de inoculación de la segunda dosis de AstraZeneca, respecto a lo que ha asegurado que el calendario se publicará en breve, pero ha aclarado que es algo que depende de la Consejería de Sanidad y las delegaciones territoriales, que anunciarán estos llamamientos.

VARIANTE DELTA

En este sentido, ha recordado lo dicho este jueves por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que no están "especialmente preocupados" porque la variante Delta en la Comunidad todavía representa un porcentaje que aún es pequeño.

Sin embargo, ha advertido de que están seguros de que se va a incrementar porque ha ocurrido en el resto de países y la penetración en Inglaterra y el resto del continente es "muy alta".

"Es prácticamente imposible que nosotros nos libremos de esa circunstancia, pero en el momento actual porcentaje de vacunación en mayores es muy alto", ha explicado Igea, quien ha incidido en que la estrategia de vacunación ha permitido inmunizar completamente a la población más frágil y da "seguridad", por lo que ha resultado ventajosa frente a otras estrategias como la de Inglaterra, que priorizó la primera dosis de forma diferente.