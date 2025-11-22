La Junta y la Policía Nacional impulsan en Ávila una jornada de concienciación para promover la donación de médula ósea

La Junta y el Cuerpo Nacional de Policía refuerzan su compromiso con la donación de médula ósea - JCYL

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta y el Cuerpo Nacional de Policía han celebrado en la Escuela Nacional de Policía de Ávila una jornada de concienciación y sensibilización para promover la donación de médula ósea, una iniciativa en la que más de 225 alumnos se han registrado como donantes.

La jornada ha contado con la presencia de la coordinadora Autonómica de Trasplantes, María Eugenia Perea; el enfermero de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, Héctor García; la coordinadora de Trasplantes del Complejo Hospitalario de Ávila, María del Carmen Rico; el presidente de la Asociación Española de Policías Donantes de Médula Ósea (AEPDMO), Fernando Miguel Chueco; y el coordinador docente de la Escuela Nacional de Policía, Fernando Corrales Arenal.

El Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), a través de la Fundación Josep Carreras, ha incorporado a 16.051 nuevos donantes en los primeros ocho meses del año 2025 y ya supera las 515.000 personas inscritas.

Castilla y León cuenta con 813 donantes inscritos en el REDMO hasta noviembre del año 2025. Además, se han realizado 49 trasplantes de medula ósea de donantes no emparentados.

La Administración autonómica ha reafirmado su compromiso con la promoción de la donación de médula ósea, una acción que salva vidas y que requiere la implicación de toda la sociedad.