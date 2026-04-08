La Junta pone en servicio 12 de las 27 autobombas que renovará en 2026 con una inversión de 7,2 millones

Presentación de las nuevas 12 autobombas de los servicios de incendios de la Junta de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado este miércoles los doce nuevos camiones autobomba que se incorporarán ya al servicio en siete provincias de la comunidad --Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora-- y que forman parte de los 27 que se espera renovar para la campaña de incendios de 2026.

Suárez-Quiñones ha atendido a los medios de comunicación en el acto de entrega de estos doce nuevos vehículos caracterizados por las "muchas mejoras" que incorporan en eficacia en la operación y en la protección del personal público que las maneja.

La Junta de Castilla y León ha realizado una inversión de 3,2 millones de euros en estos 12 vehículos de marca Renault, y próximamente se sumarán a ellos otros 15, con lo que se prevé una inversión total de 7,2 millones de euros para la renovación de 27 unidades de los servicios de extinción de incendios.

Con ello, como ha apuntado el consejero en funciones, desde que llegó al Gobierno autonómico en el año 2015 la Junta habrá renovado casi todas --89 de 94-- las autobombas con las que cuentan los servicios de extinción de incendios. Hasta este acto de entrega se habían renovado 62, en las que la Administración invirtió 12,7 millones de euros, y éste año se pretende incorporar 27 nuevas.

En 2015, ha recalcado, la media de antigüedad de esos 94 vehículos era "cercana a los 20 años" y cuando se incorporen las 27 previstas este año la media bajará a los 4,3 años, "una renovación francamente importante con una inversión total de 19,94 millones de euros que permite que este medio tan importante esté totalmente modernizado".

Según el consejero en funciones, en el contexto nacional se pueden encontrar "en algunos lugares" vehículos de extinción con 25 o 30 años de antigüedad que siguen operativos y "funcionan bien", pero ha matizado que "lógicamente, su tecnología es muy inferior". En Castilla y León, por lo tanto, considera que los servicios de extinción están "en una situación que encabeza la renovación y la tecnología y las novedades de estos vehículos".

Suárez-Quiñones ha matizado que a esas 94 autobombas de titularidad propia de la Junta se unen las que pertenecen a entidades locales o mancomunidades y que, mediante convenios, también forman parte del operativo autonómico para la extinción de incendios forestales.

Suárez-Quiñones ha destacado las mejoras que incorporan estos nuevos vehículos, que cuentan con más potencia de motor "con unas prestaciones extraordinariamente eficientes desde el punto de vista ambiental también", un ángulo de ataque mayor, una modificación de la configuración de la defensa delantera y un sistema de mascarillas interiores para situaciones en las que el aire pueda precisar un apoyo a través de un elemento de mascarilla.

También cuentan con un radar perimetral que se suma a las "muchísimas mejoras que van en la vía, primero, de la seguridad del personal que las maneja y también de la eficacia para el operativo".

Las autobombas se incorporan a siete de las nueve provincias, todas salvo Valladolid y Palencia, porque como ha explicado el consejero, en estas delegaciones territoriales se recibieron vehículos de este tipo recientemente y los repartos de las entregas se realizan "de manera equilibrada".

En definitiva, Suárez-Quiñones ha subrayado que se trata de una "buena noticia" que forma parte del interés de la Junta de Castilla y León "por tener el mejor operativo posible para acometer los incendios forestales".