La Junta presenta en Alimentaria Barcelona los Premios Cincho para proyección internacional del sector quesero de CyL

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha anunciado en Alimentaria Barcelona la convocatoria de los Premios Cincho 2026, uno de los principales certámenes internacionales del sector quesero, que contará en esta edición con un máximo de 1.500 muestras a concurso.

González Corral ha subrayado la relevancia de estos premios como herramienta de promoción y reconocimiento de un sector estratégico para la Comunidad, ya que representa el 12 por ciento del volumen de negocio del sector agroalimentario de la Comunidad y produce uno de cada tres quesos en España.

"Los Premios Cincho no solo distinguen a los mejores quesos, sino que ponen en valor el trabajo de todo el sector, desde los ganaderos hasta la industria transformadora, que sitúan a Castilla y León como una referencia nacional e internacional", ha subrayado.

Los participantes deberán inscribirse a través de la página web oficial del certamen ( www.premioscincho.com ) y remitir sus muestras entre el 6 de abril y el 24 de mayo.

El concurso, impulsado por la Junta de Castilla y León desde el año 2000 y de carácter bienal, celebra en 2026 su duodécima edición. La organización ha establecido un máximo de 1.500 muestras y las catas se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio.

En esta edición, los Premios Cincho contarán con un jurado internacional formado por 66 catadores profesionales procedentes de diez países, lo que refuerza su proyección y reconocimiento en el ámbito internacional.

ENCUENTROS DE TRABAJO

La consejera ha realizado este anuncio durante los encuentros mantenidos con empresas, asociaciones y consejos reguladores del sector quesero y lácteo presentes en la feria bajo el paraguas de Tierra de Sabor.

Asimismo, González Corral se ha reunido con el resto de industrias agroalimentarias participantes en Alimentaria con el objetivo de trasladarles la apuesta del Gobierno autonómico por la promoción de los productos de calidad de Castilla y León en una de las principales ferias del sector a nivel internacional.

La consejera ha destacado también otras medidas orientadas a reforzar la promoción y la estructura del sector, entre ellas, el acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol para el patrocinio de las selecciones absolutas masculina y femenina, lo que permite ampliar el alcance de los productos de la Comunidad a nivel nacional e internacional.

En paralelo, la Junta ha impulsado la concesión plurianual de subvenciones directas a asociaciones y consejos reguladores, con el objetivo de dar estabilidad y mejorar su capacidad de gestión.

"El objetivo de la Junta con su presencia en Alimentaria Barcelona es consolidar el posicionamiento de los productos agroalimentarios de Castilla y León entre los más destacados a nivel nacional. Además, buscamos reforzar su proyección internacional aprovechando el perfil profesional y la dimensión global de esta feria", ha detallado.

La marca de garantía de la Junta de Castilla y León Tierra de Sabor participa en Alimentaria con 94 empresas y 26 figuras de calidad en una de las principales citas internacionales del sector agroalimentario que reunirá a más de 110.000 profesionales de 120 países.

La presencia de la Comunidad cuenta con una inversión de 1,16 millones de euros para facilitar la participación gratuita de productores, asociaciones y consejos reguladores, con el objetivo de favorecer nuevas oportunidades de negocio y reforzar la proyección comercial del sector.

El espacio del 'corazón amarillo' agrupa a 113 expositores distribuidos en los pabellones 1 (Lands of Spain) y 3 (Intercarn e Interlac), con una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados. "El mayor espacio que nunca ha tenido Tierra de Sabor en esta cita, cercano a los 2.000 metros cuadrados", ha precisado González Corral.