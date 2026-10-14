La Junta presupuesta 6,2 millones de euros para el convenio de la SVAV, en proceso de disolución iniciado por Adif

Archivo - Reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en 2025 con la presencia del ministro Óscar Puente. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León incluye en sus Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 una partida de 6.213.000 euros para la aportación derivada del convenio para la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid, un documento que fue denunciado hace casi un año por Adif-Alta Velocidad, que además ha iniciado trámites judiciales para la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003.

La partida de 6,2 millones de euros es inferior a la que se contempló en el presupuesto de la comunidad para 2026, 8,2 millones de euros, todo ello antes de que a finales de noviembre de 2025 Adif y Renfe comunicaran a los otros socios de VAV (Junta y Ayuntamiento de Valladolid) la decisión de denunciar el convenio firmado en 2017 para la integración ferroviaria y disolver la entidad.

Con ese procedimiento ya iniciado, la Junta consigna una inversión financiera de 6.213.000 euros, por parte del Comisionado para la Despoblación y Ordenación del Territorio, que depende de la Vicepresidencia Segunda del nuevo Gobierno de Castilla y León.

La cuantía se dirige a la aportación derivada del convenio con Adif-Alta velocidad, Renfe operadora la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid y Valladolid Alta Velocidad 2003, para las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid.

Además, se contempla una partida futura, para más allá de 2027 que reservaría otros 8.457.000 euros.