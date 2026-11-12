La consejera de Movilidad, Cristina Sanchidrián, charla con el presidente de Asetra (centro), junto a autoridades locales y los Premiados - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta prevé licitar la próxima semana la redacción del proyecto de la nueva estación de autobuses de Segovia, según ha adelantado la consejera de Movilidad, Cristina Sanchidrián, en una visita a la ciudad para participar en la Gala de Premios de Transporte de Asetra.

La consejera ha asistido a la entrega de premios de la Agrupación Segoviana de Empresarios de Transporte (Asetra), que ha otorgado sus Acueductos de Plata en la que es la 23 edición del Galardón Empresarial del Transporte, en la que han sido galardoandas las empresas SegoTransfer y Procose.

La consejera ha expresado que no querría sobrepasar los límites de anuncios hechos en periodo electoral, pero que sí podía anunciar las inversiones ya en marcha, en este caso, para Segovia.

Así, ha citado las actuaciones en las carreteras SG-723 y SG-322, una con una inversión de 1,2 millones de euros y otra con 1,15 millones.

Lo más significativo ha sido el anuncio de Sanchidrián respecto a que, probablemente, la próxima semana saldrá a licitación la redacción del proyecto de la nueva estación de autobuses de la ciudad, un paso con el que comenzará la definición técnica de la futura infraestructura.

Sanchidrián ha participado por primera vez como consejera en esta entrega de premios de la patronal de transportes segoviana, Asetra, que celebra la vigésimo tercera edición del Galardón Empresarial del Transporte, y que en este año ha entregado sus 'Acueducto de Plata' a la empresa de transporte rodado de mercancías SegoTransfer y a la Asociación para la Promoción del Cochinillo Segoviano, Procose.

El presidente de Asetra, Ángel Esteban Sastre, ha destacado que esta gala es "el más importante" de los eventos de la asociación, sobre todo a nivel institucional, y ha agradecido expresamente la presencia de la consejera de Movilidad y Transformación Digital, en su primera visita en el cargo.

Por su parte, el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha felicitado a Asetra y a los premiados, y ha destacado a SegoTransfer como una "empresa importante" del sector del transporte en Segovia, y a Procose por el trabajo realizado con la aprobación de la IGP del cochinillo segoviano.

El regidor ha agradecido la presencia de la consejera, de quien ha dicho que siempre acude "con buenas noticias y con importantes proyectos" para Segovia y se ha felicitado por el anuncio de la licitación de la estaciuón de autobuses.

Sobre los premios, Cristina Sanchidrián ha destacado la buena acogida de unos galardones que ya alcanzan su 23ª edición y ha vinculado el símbolo del Acueducto, presente en el premio, con el sector, en la semejanza entre la infraestructura romana "que unía y transportaba agua", y el sector del transporte actual, "un servicio esencial que traslada las mercancías".

También ha señalado que, aunque SegoTransfer y Procose pertenecen a ámbitos distintos, su unión resulta "muy bonita" porque "una transporta y la otra vela por un producto que llega a las mesas".

Sanchidrián ha asegurado que la Junta "siempre está apoyando" al sector en los retos que afronta, como el relevo generacional y la falta de profesionales.

Para hacerles frente, ha avanzado que próximamente se lanzarán ayudas con una bonificación tanto para el carné profesional como para el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), a las que se suma el acompañamiento en la transformación digital, "para que nadie se quede atrás".

Sobre el déficit de profesionales cualificados del transporte en provincias como Segovia, motivado en buena medida por el escaso número de examinadores en las direcciones provinciales de Tráfico, la consejera ha explicado que la Junta ha mantenido reuniones con las asociaciones de autoescuelas, que les han trasladado esa deficiencia.

Ha precisado que la Consejería ha impulsado dos bonificaciones, la del carné B y la del profesional, que saldrá a principios de año, y que ha pedido a los organismos competentes que agilicen el trabajo de los examinadores ante el 'efecto llamada' previsto, para que los interesados puedan examinarse y optar a las ayudas.