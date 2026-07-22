La Junta prorroga hasta 2030 el convenio con Pyfano para reforzar la atención educativa del alumnado con cáncer

El acuerdo, suscrito por la consejera de Educación, María Pardo Álvarez, y el presidente de la asociación Pyfano, Miguel Ángel Vicente Criado, firman la renovación del convenio. - JCYL

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León y la Asociación de Familias de Cáncer Infantil de Castilla y León (Pyfano) han firmado la prórroga del convenio de colaboración en materia educativa hasta 2030, mediante el cual buscan mejorar la atención al alumnado oncológico y garantizar la continuidad de su proceso educativo en condiciones de equidad.

El acuerdo, suscrito por la consejera de Educación, María Pardo Álvarez, y el presidente de la asociación, Miguel Ángel Vicente Criado, amplía la vigencia del convenio hasta el 30 de junio de 2030, mediante su prórroga por cuatro cursos escolares adicionales.

Esta prórroga da continuidad al convenio firmado en marzo de 2023, que articula la colaboración entre ambas instituciones para el desarrollo de programas de formación y participación dirigidos a mejorar la respuesta educativa al alumnado con cáncer en Castilla y León.

El nuevo periodo de vigencia permitirá seguir desarrollando un conjunto de actuaciones orientadas tanto al profesorado, como al conjunto de la comunidad educativa. Entre ella destacan programas de sensibilización escolar sobre el cáncer infantil, mediante charlas, talleres y actividades dirigidas al alumnado, o actividades de formación específica para docentes, equipos de orientación y profesionales de aulas hospitalarias y atención domiciliaria, con el fin de mejorar la respuesta educativa.

También se incluye la colaboración en el asesoramiento a centros educativos y familias, especialmente en los procesos de reincorporación del alumnado tras periodos de enfermedad, y la difusión de materiales educativos específicos y el impulso de iniciativas de innovación pedagógica y tecnológica, como el uso de herramientas que faciliten la participación del alumnado durante su proceso de tratamiento.

La Consejería de Educación ha subrayado que mantiene como "prioridad" que las circunstancias de salud "no supongan una interrupción en el aprendizaje del alumnado", un contexto en el que la colaboración con Pyfano "refuerza las actuaciones que se desarrollan a través de las aulas hospitalarias y la atención educativa domiciliaria".

En el marco del convenio anterior, la asociación ha participado activamente en la formación del profesorado y en acciones de sensibilización y asesoramiento, con lo que ha contribuido "a mejorar la atención educativa integral de este alumnado".