La Junta rechaza mal avituallamiento del operativo y asegura que quienes se encargan están "indignados"

VALLADOLID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha rechazado "total, rotunda y tajantemente" que las imágenes que se han difundido en redes sociales con "bocadillos con dos rajas de salchichón" se correspondan con al avituallamiento al operativo contra incendios y ha asegurado que los trabajadores públicos que se encargan de ello están "indignados".

Suárez-Quiñones, en una rueda de prensa en el marco de la reunión de la mesa del Diálogo Social en materia forestal, ha criticado que lo que escribe la gente en redes sociales "bajo el anonimato" de quien ahí escribe cobre la misma trascendencia que la información contrastada de los medios de comunicación.

"Todas esas fotografías que aparecen de bocadillos con dos rajas de salchichón no son ciertas, eso no responde a la realidad del avituallamiento de Castilla y León ni de ningún otro operativo", ha señalado el consejero, quien cree que pueden ser entes, que no saben quién estará detrás, que buscan otros intereses que no son la verdad, como desestabilización, crítica, de dificultad, en momentos como estos atacan dignificación y dignidad del propio operativo.

Asimismo, considera que ataca a las estructuras, a la sindical o la empresarial, que no consentirían estas situaciones. "¿Cabe en cabeza humana que nosostros vamos a maltratar a los que están luchando por sacarnos de esta situación no dándoles de comer?", ha señalado.

El titular de Medio Ambiente ha aseverado que se está hablando de "miles de personas" en una "estructura compleja" en la que "habrá disfunciones", aunque procuran que no sea así "y menos en la alimentación y mucho menos en el agua", que se ha llegado a decir que les daba un litro para toda la cuadrilla para todo un día. "¿Cómo se puede pensar que eso es verdad?", ha aseverado.

TRABAJADORES "INDIGNADOS"

Además, ha asegurado que los trabajadores públicos que están en la estructura que distribuye estos alimentos están "indignados" porque ellos son los que trabajan llevando bocadillos, fruta, bebida y "están indignados por estas manipulaciones".

Por lo tanto, ha dejado claro que "la posición formal" es negar "total, tajante y rotundamente" que esas imágenes correspondan a la realidad, al margen de que, como cualquier estructura que afecta a muchas personas, pueda haber "disfunciones".

En este sentido, ha apuntado que es una estructura profesionalizada y se trabaja para que no exista disfunción y, si la habido, ha pedido disculpas porque no quieren que ocurra, "pero lo que se presenta en las redes sociales no se corresponde con la realidad de Castilla y León", ha explicado el titular de Medio Ambiente, quien no cree que tampoco tenga que ver con ningún otro operativo.