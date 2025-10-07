Junta rechaza la nueva PAC y Vox recuerda que es una propuesta de Von der Leyen a la que votó el PP

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha reiterado este martes el rechazo del Gobierno autonómico sobre la propuesta de la Comisión Europea para la futura PAC, como se ha plasmado, ha recordado también, a través de una postura conjunta de Comunidad con el sector.

"Rechazamos este documento (...) consideramos inadmisible la propuesta de la Comisión que plantea un recorte presupuestario de un 22 por ciento y un único fondo", ha insistido González Corral que ha recordado que el Parlamento Europeo dejó muy clara su postura de "rechazo absoluto" a la propuesta de la CE que fue respaldada por una amplia mayoría, tras lo que ha afeado la abstención de Patriots grupo al que, según ha recordado también, pertenece Vox.

"Eso lo van a tener que explicar", ha advertido la consejera que ha reprochado a los afines a Vox que cuando hay que dar la cara en Bruselas opten por abstenerse.

De este modo ha respondido González Corral al procurador de Vox Miguel Suárez Arca que ha recordado por su parte que el nuevo marco presupuestario y la propuesta de la futura PAC ha sido aprobada por la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen a la que votó el PP.

Suárez Arca ha ironizado en concreto sobre el rechazo a la nueva PAC expresado por el eurodiputado del PP Raúl de la Hoz. "El problema de todo esto es que ustedes dicen unas cosas, pero luego hacen las contrarias", ha zanjado.