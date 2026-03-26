La Junta reclama al Gobierno "diálogo" con los médicos para alcanzar un acuerdo y evitar nuevas jornadas de huelga

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha reclamado al Gobierno que se "siente, dialogue y escuche" a los profesionales sanitarios para alcanzar un acuerdo y evitar nuevas jornadas de huelga.

Así lo ha trasladado el consejero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras ser preguntado por la postura que mantendrá el Ejecutivo autonómico durante el Consejo Interterritorial del viernes, en el que se ha incluido la huelga de médicos tras la presión de las autonomías.

"Nuestra posición en esta cuestión es conocida y volvemos a insistir en que el Ejecutivo central se debe sentar con los representantes de los profesionales de la sanidad e intentar llegar a un acuerdo", ha expresado.

En este sentido, ha asegurado que "en muchas de las cuestiones que plantean los profesionales sanitarios tienen razón y pueden y deben de ser atendidas", por lo que "no se entiende" la posición del Ministerio de "no dialogar y sentarse a negociar para intentar, al menos, explorar las posibilidades para un acuerdo".

Precisamente, ha lamentado que se lleve ya "dos meses con este problema, que además se acumuló a lo largo del año pasado", ya que todos los meses hay una semana de huelga. Por ello, ha trasladado su deseo de que para el mes de abril "este tema esté solucionado y se evite esa jornada de huelga, que tiene un coste importante, sobre todo para los ciudadanos que esperaban recibir esa atención y no la han recibido".

"Hay un trastorno para los familiares de esos pacientes, lógicamente para los profesionales sanitarios y para las comunidades autónomas, además de un coste económico", ha analizado el consejero.