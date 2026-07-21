La Junta recomienda limitar las actividades al aire libre en Soria ante la contaminación por partículas por el incendio - JCYL

SORIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León recomienda limitar las actividades al aire libre en Soria ante el episodio de contaminación por partículas debido al incendio forestal de La Mierla, en la provincia castellanomanchega de Guadalajara, cuyo humo llega a la provincia.

La provincia de Soria sufre "un episodio importante de contaminación por partículas", según ha explicado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha advertido de que esta situación "podría verse agravada" por un episodio de intrusión de partículas de polvo procedente de África.

Ante estas circunstancias la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda a todas las personas y especialmente a las que tengan problemas respiratorios, que limiten al máximo las actividades al aire libre y el desarrollo de actividades físicas que impliquen el incremento de la frecuencia respiratoria.

Igualmente se recomienda que las actividades de los campamentos, colegios o clubes deportivos, entre otros, no se desarrollen al aire libre.

Por otro lado, se recomienda también, en la medida de lo posible, que las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados.

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental se hará un seguimiento de este episodio, ha aseverado la Junta.

Los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real en las web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la Agencia Europea del Medio Ambiente y en la APP 'ICA Índice de calidad del aire', disponible en APP Store.

Para la interpretación de los datos en tiempo real, y de acuerdo con la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire, se adjuntan a esta nota los valores de referencia correspondientes a las medias diarias.