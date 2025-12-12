Junta reconoce a más 140 miembros del mundo de la enseñanza de CyL en los Premios de Educación 2025

Lucas Durante La Entrega De Los Premios De Educación En El Miguel Delibes. - JCYL

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha entregado este viernes los Premios de Educación 2025 en los que se ha reconocido a 141 miembros del sector educativo--profesores y estudiantes-- de Castilla y León, en un acto que se ha celebrado en Centro Cultural 'Miguel Delibes' de Valladolid.

Durante la intervención de consejera de Educación ha destacado que hay se celebra "el talento", se celebra "el compromiso de los docentes que creen, firmemente, que cada clase cuenta", a lo que ha añadido que es un reconocimiento al "tesón de los estudiantes, que se levantan cada día con la convicción de que el esfuerzo no es una rémora, sino un trampolín".

Asimismo, la consejera ha indicado que es un "apoyo de las familias, que sostienen silenciosamente el camino formativo" de sus hijos por lo que "en definitiva", se premia a "lo mejor de esta tierra: la certeza de que la excelencia no es un privilegio, sino una actitud".

El acto ha estado conducido por el monologuista Martín Luna y ha contado con las actuaciones del alumnado de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, con la coreografía 'Silent Scream', y de los estudiantes del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, con la interpretación de 'Asleep'de Astor Piazzolla.

En esta ocasión, la intervención la ha realizado Luis Antonio Cuéllar, Premio de Extraordinario de Bachillerato 2011-2012 y actual médico interno en Urología y durante su discurso ha aclarado que los estudiantes aprenden de los docentes a lo que ha anadido que si se está cerca de los alumnos "pueden enseñar muchas cosas nuevas".

"La grandeza de las sociedades y civilizaciones siempre se ha medido por su conocimiento", ha destacado Cuéllar.

129 PREMIOS AUTONÓMICOS Y 12 NACIONALES.

Durante la gala, se han entregado los Premios Extraordinarios de ESO a 14 estudiantes, 16 Premios Extraordinarios de Bachillerato y 37 Premios Extraordinarios de FP, cuyo objetivo es reconocer de forma oficial el excelente rendimiento académico de los alumnos de la Comunidad.

Asimismo, la Consejería de Educación ha concedido a 12 estudiantes los Premios Extraordinarios de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño con las mejores calificaciones académicas y que recibieron las puntuaciones más altas en las pruebas con las que concurrieron a los galardones. A continuación, se han entregado los Premios a las Mejores Experiencias de Calidad a 50 centros.