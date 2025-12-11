La Junta reconoce con una placa conmemorativa a los 144 empleados públicos de Salamanca que han alcanzado la jubilación

El delegado de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz (izda) junto a algunos de los galardonados - DELEGACIÓN DE LA JUNTA

SALAMANCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Junta en Salamanca ha reconocido con una placa conmemorativa a los 144 empleados públicos que han alcanzado la jubilación tras una labor que ha permitido que la Administración autonómica "responda" ante los ciudadanos.

El delegado territorial del Ejecutivo autonómico, Eloy Ruiz, ha sido el encargado de hacer entrega de las placas conmemorativas en un acto en el que ha agradecido a todos los trabajadores su "vocación y su compromiso" con el trabajo durante tantos años.

Este año, además, han recibido la distinción de bronce, por 15 años de servicio, 25 empleados públicos; 40 trabajadores han recibido el alfiler o botón de plata por 25 años de servicio y 91, la distinción de oro, por 35 años de trabajo.

El delegado territorial ha destacado durante su intervención el capital humano de la Junta y ha agradecido la labor de los empleados públicos que permite que el Ejecutivo autonómico "responda" ante los ciudadanos.

"Cuando me comprometí a salvaguardar los valores de la Junta, supe que esos valores son los que vosotros representáis, el gran capital humano que esta administración despliega todos los días, en todos los puntos de nuestra provincia, para hacer la vida más fácil a los salmantinos", ha subrayado Ruiz.