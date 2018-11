La Junta recurrirá la sentencia sobre el plan de calidad del aire porque "la base científica todavía no está clara"

Publicado 13/11/2018 14:23:50 CET

BÉJAR (SALAMANCA), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado que la Junta recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la ausencia del un plan de calidad del aire.

Según ha reseñado el consejero durante su visita de este martes a Béjar, la sentencia "no es firme" y, si bien la Junta trabaja en una estrategia de calidad del aire y en coordinación con el Gobierno, el plan autonómico no existe porque "no hay una base científica sobre cómo se previene y cómo se ataca el problema del ozono".

Suárez-Quiñones ha insistido en que actualmente "la base científica todavía no está clara", de ahí el interés de la Junta de Castilla y León por trabajar "con seriedad y con responsabilidad" a la hora de promover el plan.

La Junta desarrollará este proyecto "cuando la ciencia nos diga qué es lo que tenemos que hacer", ha apuntado el consejero durante un encuentro con los medios en Béjar en el que también ha puesto de relieve que la Administración sí que trabaja en una estrategia de calidad del aire que estará concluida antes de finalizar el año.