La Junta reorganiza 3.615 hectáreas y mejora la estructura de 592 propietarios con fincas en Valtiendas (Segovia)

El director de Desarrollo Rural, Jorge Izquiero (centro) explica el nuevo mapa parcelario junto a la delegada de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, y autoridades locales - JCYL

SEGOVIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha aprobado la nueva distribución de fincas de la concentración parcelaria de Valtiendas II, una actuación que afecta a 592 propietarios y reorganiza una superficie total de 3.615 hectáreas en este municipio segoviano, para la que se invierten tres millones.

El proceso supone pasar de las 3.606 parcelas originales a tan solo 884 fincas de reemplazo, lo que significa que cada propietario recibe terrenos más grandes y mejor comunicados a cambio de los pequeños retazos dispersos que tenía antes.

La concentración parcelaria es un proceso por el que la administración, en este caso la Junta de CAstilla y León, reorganiza la propiedad agrícola de una zona para que los agricultores trabajen con fincas más manejables.

En lugar de tener diez parcelas pequeñas repartidas por todo el término municipal, el propietario acaba con menos fincas pero de mayor tamaño y más fáciles de gestionar. En el caso de Valtiendas, la superficie media por finca pasa a ser de 3,8 hectáreas, más de cuatro veces superior a la de las parcelas iniciales, ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Este tipo de reorganización tiene efectos directos en el día a día de los agricultores puesto que se reducen los desplazamientos, bajan los costes de producción y mejoran las condiciones de trabajo.

La Junta también ha señalado que, en las zonas donde se llevan a cabo estos procesos, la incorporación de jóvenes agricultores crece un 40 por ciento y la inversión privada en la modernización de las explotaciones aumenta un 36 por ciento.

El director de Desarrollo Rural, Jorge Izquierdo, y la delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, han presentado in situ la nueva distribución a los beneficiarios y han visitado posteriormente las obras de infraestructura vinculadas a la concentración. Estas obras cuentan con una inversión de tres millones, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y tienen un plazo de ejecución de 12 meses.

El proyecto incluye la construcción y mejora de una red de caminos rurales de 92 kilómetros, con firme de zahorra --material compactado habitual en vías agrícolas-- que asegurará el acceso a las nuevas fincas y facilitará la movilidad por todo el término municipal.

Además, contempla la limpieza de 8,7 kilómetros de arroyos para mejorar el drenaje de los terrenos y la ejecución de 1,2 kilómetros de pasos que garanticen la continuidad de los cauces. Entre estas intervenciones destaca la construcción de un paso sobre el arroyo de la Rodera.

El acuerdo de concentración parcelaria, con la distribución definitiva de las fincas, está disponible para su consulta en la página web de la Junta de Castilla y León.

Como ha recordado Jorge Izquiero, Valtiendas no es un caso aislado pues la Junta lleva a cabo en la provincia de Segovia otros procesos similares en municipios como Labajos, Santo Tomé del Puerto, Sanchonuño, Mozoncillo o Roda de Eresma, entre otros. En conjunto, todas estas actuaciones suman cerca de 35.000 hectáreas en distintas fases de ejecución.