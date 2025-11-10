La Junta respalda la mejora de infraestructuras municipales en Tardelcuende (Soria) .

SORIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha invertido 54.980 euros en la mejora de infraestructuras municipales en la localidad soriana de Tardelcuende. La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, acompañada por el alcalde, Ricardo Corredor, y el concejal José Vicente García, han visitado el edificio de usos múltiples municipal donde, recientemente, se han acometido obras de rehabilitación en la cubierta del edificio.

La obra, con un coste global de 90.800 euros, ha contado con una ayuda de 54.980 euros financiada por la Junta de Castilla y León a cargo de la Cooperación Económica Local General de la Consejería de Presidencia, una línea que pone de manifiesto la flexibilidad de los mecanismos de financiación local del Gobierno autonómico, mientras que el resto ha sido aportado por la institución local.

Yolanda de Gregorio ha destacado "la importante y necesaria colaboración entre la Administración autonómica y las entidades locales para llevar a cabo iniciativas que mejoren las condiciones de vida y la prestación de servicios a la ciudadanía".

El inmueble visitado, ubicado en la calle San Esteban, número 15, está destinado a ludoteca. Se trata de un edificio de planta cuadrada y una sola altura, con fachadas orientadas hacia un patio de acceso. Presenta una cubierta a dos aguas, con unas dimensiones de 12,50 metros de fachada por 8,50 metros de fondo, a la que se ha incorporado un módulo de acceso adicional, también con cubierta a dos aguas, de siete por seis metros.

La intervención se ha llevado a cabo debido al deterioro de la cubierta y a las filtraciones provocadas por las inclemencias meteorológicas, especialmente la lluvia y la nieve. Los trabajos han consistido en la retirada completa del material de cubierta y el desmontaje de las estructuras existentes, para proceder a la ejecución de un nuevo encofrado sobre los muros, la sustitución de las estructuras de madera y del material de cobertura, empleando teja cerámica mixta.

Además, se ha incorporado aislamiento térmico en los volúmenes intervenidos, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y reducir las pérdidas de calor, favoreciendo así un uso más adecuado y sostenible del edificio. También se han revisado y reparado las coronaciones de los muros y las cornisas del inmueble.