La Junta subraya la importancia de la ganadería autóctona y la producción agroalimentaria en la XXI Feria de El Barco

XXI Feria de Ganado Selecto y Agroalimentaria de El Barco de Ávila. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha estado este domingo en la XXI Feria de Ganado Selecto y Agroalimentaria de El Barco de Ávila, donde ha puesto en valor al sector.

La feria ha mantenido a lo largo de las ediciones su carácter tradicional como espacio de encuentro para los profesionales del sector, con la conservación de prácticas vinculadas a la exposición, el desfile y la valoración morfológica de los animales, al mismo tiempo que facilia el contacto entre profesionales y acerca esta actividad a vecinos y visitantes.

La Exposición Nacional de Ganado Selecto, que contribuye a difundir y poner en valor la riqueza productiva, económica y social de la zona, ha reunido este año cuatro razas bovinas: Avileña-Negra Ibérica, Charolesa, Limusina y Parda de Montaña, además de ejemplares de la raza aviar Castellana Negra.

En ella han participado 95 animales de 25 ganaderos criadores, de los cuales 76 ejemplares bovinos corresponden a 22 ganaderos, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la feria, la raza Avileña-Negra Ibérica ha tenido un peso singular en un certamen dedicado a la exhibición y valoración de razas autóctonas. La conservación de esta vaca autóctona contribuye al mantenimiento de la diversidad genética ganadera, de los sistemas de producción extensiva y de una actividad estrechamente vinculada al territorio.

Por otra parte, la vertiente agroalimentaria de la feria ha reunido a productores, elaboradores y artesanos del Valle del Tormes y la Sierra de Gredos, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre las producciones han estado presentes alimentos amparados por figuras de calidad diferenciada como la Denominación de Origen Protegida Aceite Valle del Tiétar, las Indicaciones Geográficas Protegidas Carne de Ávila, Cochinillo de Segovia y Judías de El Barco de Ávila.

Las figuras de calidad contribuyen a identificar el origen, las características y la singularidad de los productos, así como a reforzar su reconocimiento entre los consumidores y favorecer su diferenciación en el mercado. Otra de las funciones de las marcas de calidad es mantener el vínculo entre la actividad agroalimentaria, las producciones locales y el desarrollo económico del medio rural, para contribuir a generar valor añadido, apoyar la actividad y reforzar la identidad territorial.

Entre los productos que han estado presentes ha sobresalido la Judía de El Barco de Ávila, una de las producciones más emblemáticas de la provincia y que está amparada por la Indicación Geográfica Protegida desde 1989, cuenta entre sus variedades más conocidas con la Blanca Riñón y el Judión.

Así, el indicativo señala cómo el cultivo de este tipo de judía forma parte del paisaje agrario y de la identidad agroalimentaria de las comarcas de El Barco de Ávila y Piedrahíta.

Según los datos estadísticos oficiales, Castilla y León es la primera comunidad autónoma en superficie dedicada al cultivo de judía seca, con 5.881 hectáreas, que representan el 55 por ciento del total nacional.

De esa superficie, 64 hectáreas se localizan en la provincia de Ávila y se estima que aproximadamente 15 están inscritas en la IGP Judías de El Barco de Ávila.

Así, la XXI Feria de Ganado Selecto y Agroalimentaria ha constituido un punto de encuentro en torno al producto y la ganadería de la comarca y lo ha hecho a través de exposición de animales, la presencia de productores y artesanos.

RESPALDO DE LA JUNTA

Dentro de sus competencias en la materia, la Consejería gestiona dos líneas de ayudas destinadas al fomento y la conservación: la primera, que apoya a los ganaderos que inscriben sus ejemplares en los libros genealógicos y que está financiada íntegramente con presupuesto autonómico y, la segunda, está dirigida a las asociaciones responsables de la creación o el mantenimiento de esos libros y del desarrollo de los programas de cría.

Estas medidas tienen como finalidad incrementar los censos de las razas autóctonas, favorecer su implantación en nuevas explotaciones, impulsar la mejora genética y compensar el esfuerzo de los ganaderos que apuestan por su cría y conservación.

Además, en este mismo ámbito, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) desarrolla investigación aplicada, innovación y transferencia tecnológica en rumiantes, especialmente en vacuno de carne.

Entre sus actuaciones, en la actualidad suma seis proyectos y servicios de I+D relacionados con la producción de reses, centrados, entre otras materias, en sanidad animal, digitalización, sostenibilidad, calidad de la carne y mejora reproductiva.