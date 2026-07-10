La Junta trabaja para retirar la próxima semana las aves de granjas en zonas afectadas por la enfermedad de Newcastle

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, en una reunión sobre sanidad animal con las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha expresado la preocupación de la Junta por el avance de la enfermedad de Newcastle y ha adelantado que se trabaja para que la semana que viene se puedan vaciar las granjas de animales no afectadas en las zonas donde se han detectado casos.

Pino se ha expresado así tras una reunión con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), la primera formal que mantiene con ellas, para analizar la situación de la sanidad animal en Castilla y León, en la que se han abordado diferentes temas, entre ellos la enfermedad de Newcastle, con la que ha afirmado que están "muy preocupados" por las repercusiones económicas que tiene, porque ha recordado que no tiene importancia para la salud pública.

El consejero, que ha señalado que se trabaja "estrechamente" en colaboración con el Ministerio de Agricultura y con los veterinarios, ha concretado que para intentar evitar el avance de la enfermedad se están extremando las medidas de bioseguridad, tanto del personal que entra en las explotaciones como de los medios de transporte, y también se trabaja de cara a la semana que viene para tratar de quitar los animales que hay en las granjas que no están afectadas ubicadas en donde se han producido los focos.

"Todo ello confiando en que todas esas medidas que se están tomando, que están llevando a cabo los servicios veterinarios oficiales con medios propios de la Consejería de Agricultura den los resultados que esperamos que sean más pronto que tarde", ha añadido.

Joaquín Antonio Pino, tras agradecer la dedicación de los servicios veterinarios oficiales en esta materia, ha aclarado que se trabaja con reuniones diarias con el sector avícola para tratar de luchar con esta enfermedad que se extiende "con gran rapidez".

Por ello, se reforzará el trabajo para el vaciado de las granjas porque "la extensión del virus no para" y tienen "gran preocupación" por la repercusión en el "bolsillo" del ganadero y también sobre el consumidor, porque los sacrificios que se llevan a cabo hacen que se incremente el precio de los huevos y de la carne de ave.

ALIMENTO FUNDAMENTAL

Así, ha incidido en que trabajan por el sector, por el agricultor y ganadero, pero también por el ciudadano para que tenga "alimentos asequibles y en cantidad y calidad" y más en el caso de los huevos y de la carne que entiende que hay que fomentar al ser una proteína animal fundamental para "el día a día".

En el marco de esta labor, el consejero ha asegurado que ha mantenido reuniones por videoconferencia con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y otros cargos de su departamento en lo que supone una colaboración "estrecha".

En esta línea, ha apuntado que la Consejería indemniza "como es debido" todos los animales, paga todos los gastos que supone esta cuestión y reclama, en el marco de la "colaboración leal entre administraciones", que el Ministerio de Agricultura, una vez que la Junta adelanta los fondos, cofinancie estas cuantías con el 50 por ciento como ha sido habitual.

Pino ha cifrado en 12 millones de euros los fondos destinados desde principios de año al conjunto de las enfermedades animales y ya ha reclamado al ministro en la última Conferencia Sectorial que complete los seis millones correspondientes, ya que hasta el momento sólo ha trasferido "poco más" de 1,2 millones.

Aunque ha aclarado que ahora están centrados "en lo importante", que es erradicar la enfermedad, también quieren que esa lealtad que tiene la Comunidad con el Gobierno de España, con quien tiene "claro" que tienen que ir "de la mano", se tenga también a la hora "territorializar", de poner los fondos que tiene que poner el Ministerio para sufragar todos estos casos.

RAPIDEZ EN LA INTERVENCIÓN

En este contexto, el coordinador regional de la Unión de Campesinos de castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha expresado la desesperación de algunos de sus afiliados que están afectados por la enfermedad por la tardanza en eliminar las aves.

"Desde que avisaron de la enfermedad hasta que llegaron a coger muestras, hasta que determinaron que era la enfermedad y todavía siguen esperando a que se les lleven los pollos, pues la verdad es que los tiempos en estos casos se tienen que contar por horas y no por días, y lamentablemente son días", ha aseverado.

Por ello, considera que la propuesta para acortar esos plazos que se ha hecho por parte de la Junta van "en la buena dirección" y ha aplaudido la iniciativa. "Ojalá el martes, como nos han dicho hoy, esté listo el nuevo protocolo para acortar esos plazos porque horas en la enfermedad Newcastle son muy valiosas", ha añadido.

González Palacín ha insistido en que "hay que eliminar esas naves, hay que eliminar esas aves, hay que eliminarles el estiércol" y cree que se trabaja en la buena dirección.