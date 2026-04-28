La Junta ve en la subida del paro un "bache coyuntural" y un comportamiento mejor de CyL que la media del país

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco. - JCYL

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León considera que la subida del número de parados en el primer trimestre del año en 6.300 personas se debe a un "bache coyuntural" y un trimestre "complicado" pero ha destacado un mejor comportamiento en la Comunidad que en el conjunto del país.

Así lo ha señalado el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2026, que reflejan que el paro subió en 6.300 personas entre enero y marzo en Castilla y León, lo que supone un 6,57 por ciento más que en el trimestre anterior, por debajo de la media (+9,34 por ciento) mientras que la ocupación se redujo en 22.500 personas, un -2,13 por ciento, por encima en este caso que la media (-0,76 por ciento), .

Blanco considera que Castilla y León presenta "datos positivos", además desde una perspectiva "histórica", puesto se mantiene el millón de ocupados y sólo ha habido tres trimestres en todas las series desde hace 40 años que tuvieran mejores cifras y además es el cuarto mejor en las tasas de paro, con una tasa de un 9,04 por ciento, "muy por debajo" de la nacional (10,83)

El gerente del Servicio Público de Empleo ha apuntado que, "aún en un trimestre complicado", Castilla y León se encuentra en valores de empleo "históricamente favorables" para un primer trimestre, muy por encima de la media nacional y superando las situaciones adversas vividas en décadas anteriores.

"Suponen un bache coyuntural, una circunstancia que no parece que sea estructural, que confiamos que se supere estas circunstancias, pese al incremento la ocupación que ha sido relativamente bajo, pese a que se ha producido una disminución en el número de ocupados y en el número de parados a nivel intertrimestral", ha añadido Blanco, quien ha asegurado que confían en un cambio de tendencia y que se "disipen" los factores que lastran el crecimiento en términos de empleo.

MÁS COLABORACIÓN DEL GOBIERNO

En este sentido, ha recordado que la Junta ya ha puesto medidas para apoyar y sobrellevar estas circunstancias en materia de empleo, con 28 medidas que alcanzan casi a los 288 millones, muchas de ellas dirigidas a incrementar la actividad económica y a favorecer el empleo.

No obstante, ha pedido al Gobierno nacional que "acompañe" a la Junta en esta "misión" puesto que tiene herramientas que han de resultar más efectivas que las empleadas hasta ahora con el fin de que haya rebajas fiscales "reales", un "alivio efectivo" en los costes energéticos, se apoye a la industria y, en última instancia, "y de forma muy necesaria", supongan incrementar el poder adquisitivo de las familias. "Solo de esta manera conseguiremos que los efectos de esta crisis no resulten duraderos para el empleo", ha agregado.

Además, el gerente ha incidido en los datos del paro femenino y juvenil, que mejoran las cifras nacionales, lo que, en un contexto internacional complicado considera que demuestra una "resiliencia" por parte de Castilla y León en cuanto al mercado laboral sobre estos colectivos. Y además, ha apuntado como dato positivo que todas las provincias de Castilla y León se encuentran por debajo de la media nacional, cuatro de ellas en el "top ten" de toda España, con Segovia en segundo lugar.

Blanco ha recordado que la situación está "claramente condicionada" por un contexto económico "relativamente complejo" derivado de tanto la tensión internacional provocada por el cierre del estrecho de Ormuz y los conflictos bélicos, que condicionan los costes de producción, los energéticos y de logística, lo que tiene "impacto directo" en las decisiones de inversión.

"Esto ha supuesto de forma directa una dificultad inherente al arranque de la actividad económica y por tanto del inicio de actividades vinculadas al empleo en este primer trimestre", ha agregado Jesús Blanco, quien ha sumado a todo esto la inestabilidad ya existente derivada de las políticas arancelarias, el reposicionamiento de los mercados o la pérdida de capacidad de consumo de las familias.