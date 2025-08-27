Junta visita a alcaldes de zonas afectadas por incendios en Ávila para evaluar lnecesidades urgentes del sector agrario

ÁVILA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Producción Agrícola y Ganadera, Rubén Serrano, y el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, se han reunido este miércoles con los alcaldes de San Juan de la Nava, Burgohondo, Navaluenga, Navalmoral de la Sierra y con el alcalde pedáneo de Urraca Miguel para conocer "de primera mano las necesidades más inmediatas del sector agroganadero" tras los incendios que han afectado a estas localidades.

Durante la visita, celebrada en el Ayuntamiento de San Juan de la Nava, se han analizado los daños ocasionados en cercados, mangas de manejo de ganado y cerramientos de fincas, instalaciones esenciales para el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera.

Para atender la situación de urgencia, la Junta ha recordado que mantiene operativo un dispositivo "extraordinario" de suministro de paja, forraje, pienso y agua, que permanecerá activo hasta el 30 de septiembre y será sustituido posteriormente por una ayuda directa a los ganaderos.

Asimismo, el Gobierno autonómico ha confirmado que los agricultores profesionales de las zonas afectadas percibirán una ayuda mínima de 5.500 euros, "una medida destinada a facilitar la reactivación de la actividad agraria", explican desde la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Las líneas de apoyo buscan "reparar" los daños en las explotaciones y "garantizar" el futuro del sector en las comarcas más golpeadas por los incendios.

Tanto Serrano como Hernández han reiterado el "compromiso" expresado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "respaldar a los profesionales del campo con respuestas rápidas y eficaces".