El juzado decreta internamiento psiquiátrico para el joven investigado por el fuego en Berlanga del Bierzo

LEÓN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 1 de Ponferrada (León), en funciones de guardia, ha acordado la libertad provisional para el detenido por causar el incendio en Berlanga del Bierzo, aunque con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud.

El joven, de 20 años, está siendo investigado por un delito de incendio forestal consecuencia del fuego desatado en la tarde de este jueves en Berlanga, que llegó a un índice de gravedad 2 y que motivó la evacuación inicial de casi cuatrocientos vecinos, aunque posteriormente se acordó su vuelta a casa tras lograr el control, hasta el punto de que actualmente está en nivel 0.