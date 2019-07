El Juzgado abre diligencias y decreta el secreto sobre el crimen de Salas (Burgos)

Actualizado 08/07/2019 18:25:31 CET

VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Salas de los Infantes (Burgos) ha abierto unas diligencias previas, que ha declarado secretas, para investigar el caso de violencia de género en el que un hombre de 39 años ha matado con un arma blanca a su pareja, una mujer de 28 años.

El hombre, que se ha entregado a la Guardia Civil poco después de los hechos, en torno a las 10.00 horas, ha quedado detenido y previsiblemente pasará a disposición judicial este martes, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Las mismas fuentes han recordado que la mujer, M.A, quien tenía dos hijos, denunció en 2011 ante la Guardia Civil a su pareja por unas lesiones tras una discusión, aunque posteriormente manifestó ante la Benemérita que no quería continuar con la denuncia, al igual que en el Juzgado, donde concretó que se había producido un golpe accidentalmente.

El hombre, que fue detenido y puesto a disposición judicial, quedó en libertad y el procedimiento se archivó de acuerdo con el criterio del fiscal.

Asimismo, se ha confirmado que el pasado 28 de junio se produjo un incendio en la casa donde convivía la pareja cuando no estaba habitada y la mujer no se encontraba en Salas de los Infantes. Sin embargo, el Juzgado abrió diligencias y, tras recibir el atestado de la Guardia Civil, se archivaron al no hallarse responsabilidad delictiva alguna.

La muerte de la mujer se ha producido minutos antes de las 10.07 horas, momento en el que varias llamadas al 112 han solicitado asistencia médica para una persona que había resultado herida tras ser agredida con un arma blanca por un varón en una vivienda de la calle Jesús Aparicio de Salas de los Infantes (Burgos), aunque la víctima se encontraba en ese momento en la vía pública, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia y personal sanitaria, que sólo ha podido confirmar el fallecimiento de la joven.

"UN MAZAZO"

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, en una rueda de prensa para informar de lo ocurrido, ha calificado los hechos de "un mazazo más" y ha recordado que se trata de la segunda mujer asesinada este año a manos de sus parejas en Castilla y León y la novena en la provincia de Burgos desde 2003.

De la Fuente ha expresado además la "preocupación" por que además en este caso se trate de una mujer joven y con dos hijos, de unos 13 o 14 años, que se encontraban en otro pueblo de Castilla y León en el momento de los hechos.

Por su parte, el alcalde de Salas de los Infantes, Francisco Azúa, ha destacado que la víctima, de origen búlgaro, estaba "muy integrada" en la vida cultural de la localidad, donde residía desde hace 15 años, y ha puesto como ejemplo de ello que cada año colaborara con la parroquia en la organización del festival 'Cultura entre Naciones'. Además, ha apuntado que había formado parte como "suplente" en la lista del PP en las pasadas elecciones municipales que él encabezaba.

Precisamente el Ayuntamiento, tras conocer los hechos, ha celebrado un pleno extraordinario de urgencia a las 14.00 horas en el que se ha condenado lo ocurrido y decretado tres días de luto oficial en la localidad, donde las banderas ondean a media asta.

Además, se ha convocado una concentración de repulsa en la Plaza Jesús Aparicio que precederá a los minutos de silencio que se guardarán este martes en las subdelegaciones del Gobierno de Castilla y León así como en la sede de la Delegación, en Valladolid.

Las muestras de condena y repulsa han llegado desde el ámbito institucional como la Junta de Castilla y León, que ha insistido en la importancia de que la violencia machista "no sea silenciada" y ha trasmitido su solidaridad y condolencias con la familia de la víctima y ha recordado que cualquier mujer que detecte o que sufra cualquier tipo de malos tratos o violencia tiene a su disposición una red de recursos disponibles en la Comunidad para atenderla y asesorarla en cualquier cuestión que pueda necesitar.

Igualmente, la Junta ha insistido "en el necesario compromiso de la sociedad contra la lacra de la violencia machista y el rechazo frontal a que el hecho de ser mujer suponga un factor de riesgo para su propia vida".

También han lamentado el crimen las diferentes formaciones políticas a través de comunicados y en las redes sociales como Twitter.