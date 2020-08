El juzgado archiva definitivamente la denuncia del abogado de Cs contra el alcalde de Zamora

ZAMORA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Zamora ha comunicado el archivo definitivo de la denuncia del abogado de Ciudadanos, Alfonso Martín Carretero, contra el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, por un supuesto delito electoral.

Los hechos se remontan a la jornada de reflexión previa a las Elecciones Generales del 10 de noviembre, cuando la capital acogió una recreación de la Batalla de Stalingrado. En ese contexto, el responsable municipal pidió, a través de su cuenta de Facebook, "no volver a repetir la historia, no volver a dar alas al fascismo y no tropezar en la misma piedra otra vez". Y añadió: "Deben ser los ciudadanos quienes, con su voto, paren la intolerancia, el autoritarismo y la xenofobia; o sea parar a los fachas".

Martín Carretero interpretó que Guarido pedía "claramente el voto a favor de un partido comunista" con estas declaraciones, un punto de vista que el alcalde siempre ha rechazado de pleno.

El propio responsable municipal ha comunicado esta decisión judicial y ha explicado que, según las normas del Ayuntamiento, la propia institución asumirá la factura del proceso después de que el acusado haya salido absuelto de lo que considera "un rocambolesco proceso". El montante total que tendrán que asumir las arcas locales asciende a 1.500 euros.

Tras explicar este punto, Guarido ha insistido en tildar de "delirante" la denuncia, y ha indicado que la Justicia "no está para perder el tiempo con tonterías". "Es una pena que en el ámbito penal no se contemple la condena en costas que sin duda merecía este personaje que ha denunciado", ha apuntado el alcalde de Zamora, que también se ha referido a los responsables políticos de Ciudadanos, entre los que se encuentra el presidente de la Diputación Provincial, Francisco José Requejo.

En ese sentido, Guarido ha apuntado que "hasta ahora Ciudadanos ha escondido la cabeza como si con ellos no fuera la cosa, pero lo cierto es que el autor de la denuncia lo hizo en primer lugar ante la Junta Electoral bajo el paraguas de ese partido".

A juicio de Guarido, Ciudadanos "tiene que desmarcarse de este abogado que no admite la libertad de expresión y que parece autoubicarse en posiciones extremistas al darse por aludido en los comentarios de la red social del alcalde, cuando señaló que hay que parar el autoritarismo y fortalecer la democracia".