Krista Diró presenta el próximo jueves en Espacio Vías León el proyecto 'Sísifo 404'

Cartel anunciador de la performance 'Sísifo 404', de Krista Diró, que se presentará en Espacio Vías León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Espacio Vías León acogerá el próximo jueves día 11 a partir de las 20.30 horas la presentación del proyecto 'Sísifo 404' de Krista Diró, una performance seleccionada en la convocatoria de CUL'25 de la Concejalía de Juventud que tiene como objeto apoyar proyectos originales de artes visuales, audiovisuales o en vivo que impliquen la participación activa del colectivo joven de la ciudad de León.

La entrada será libre hasta completar aforo y la propuesta es una performance inmersiva que llega para "sacudir" al espectador y confrontarlo con una de las dependencias más normalizadas en la actualidad: la adicción a las redes sociales.

Inspirada en el mito de Sísifo, condenado a repetir una acción absurda por la eternidad, la obra traza un paralelismo con el gesto cotidiano del scroll sin fin, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El eje escénico es una maqueta de teléfono de dos metros de altura, convertida en una pantalla monumental donde se proyecta un hipnótico scroll infinito de imágenes y videos creados para la obra. 'Sífifo 404' es, según su autora, "una llamada de atención, una sacudida poética y un espejo incómodo" en el que el público no puede evitar reconocerse.