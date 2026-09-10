El laboratorio de Prodestur amplía a 123 los municipios con controles de agua potable en Segovia

El laboratorio de Prodestur de la Diputación de Segovia. - LABORATORIO DE PRODESTUR

SEGOVIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio de Prodestur de la Diputación de Segovia ha ampliado a 123 los municipios, que abarcan 192 entidades locales, en los que realiza controles de agua potable en la provincia.

Prodestur dispone de un "completo" laboratorio de análisis químicos y microbiológicos en aguas que permite dar respuesta a las necesidades analíticas de los términos municipales de la provincia de Segovia y, de esta forma, la "gran mayoría" de las determinaciones físico-químicas y bacteriológicas exigidas por la legislación vigente para el control de todo tipo de aguas.

Con estos análisis se puede conocer el estado de las aguas de captación o comprobar si un agua no tratada de un cauce natural es potable, según ha informado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, la responsable del Laboratorio, Ana Escorial, ha afirmado que el agua de consumo de la provincia de Segovia "es de calidad y segura para la salud".

CONTROL DEL AGUA

El proceso de control del agua es muy "exhaustivo" y se rige por el Real Decreto 3/2003, que afecta a todas las infraestructuras de la red de abastecimiento, en las que se comprueba si existen bacterias que puedan suponer un riesgo para la salud.

Estos problemas en la calidad del agua aparecen principalmente por las altas temperaturas y a la bajada de nivel de los acuíferos, "aunque en lo que va de año no se han producido incidentes de gravedad".

Con el fin de mejorar el servicio que ofrece Prodestur, a finales del año pasado se incorporó un nuevo equipo de absorción atómica con horno de grafito, que permite medir concentraciones extremadamente bajas de metales pesados con gran precisión y fiabilidad.

En esta línea, durante este año está prevista la adquisición de un nuevo equipo de purificación del agua, para todos los análisis microbiológicos. "Nos va a ayudar mucho, porque el actual es un poco antiguo, para conseguir un agua pura. Lo instalaremos en el Laboratorio de Agua", ha explicado Escorial.

Asimismo, en 2027 está previsto solicitar la acreditación del método de determinación de plomo y la acreditación del propio proceso de toma de muestras de agua de consumo, que reforzará así la trazabilidad y el control en toda la cadena analítica.