Lanzan una campaña en Ávila para "romper estereotipos y prejuicios" sobre el alzheimer

Campaña abulense para no olvidar lo que es el Alzheimer, en el día mundial de esta enfermedad

El Ayuntamiento de Ávila junto con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afávila) han puesto en marcha una campaña de concienciación y reivindicación bajo el lema 'Lo que olvido no borra lo que soy', que podrá verse en las pantallas digitales de la ciudad.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, quien ha subrayado el carácter reivindicativo de esta campaña, "que busca romper estereotipos y prejuicios y recordar que aunque la memoria falle, la persona sigue ahí".

La edil ha estado acompañada por la presidenta de Afávila, Montserrat Cortés, que ha hecho hincapié en que las imágenes muestran a una persona diagnosticada con Alzheimer, que quiere "luchar por sus derechos" y "empoderarse".

La campaña tiene como protagonistas a Mariano y Conchita, dos usuarios del centro, uno ya fallecido, quienes muestran la enfermedad en este proyecto que, según la directora del centro, Aurora Fernández, es un "acto de desafío" y de "plantarle cara a la enfermedad".

Entre los objetivos que buscan con esta campaña está mostrar a la sociedad que "detrás de la enfermedad hay personas" a la vez que rinde un homenaje a los participantes. La campaña, cuyo lanzamiento se enmarca en el Día Mundial del Alzheimer que se celebra el 21 de septiembre, permanecerá en activo hasta finales de mes.