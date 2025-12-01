Le pillan con un rifle y dispuesto a cazar sin autorización desde el interior de un coche en un coto de Palencia

Agentes del Seprona. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia, en un servicio conjunto con la de Burgos, investiga a un varón de 35 años como supuesto autor de un delito contra la flora y la fauna por cazar sin autorización.

El Instituo Armado, para la prevención del furtivismo en un coto de caza que se extiende por ambas provincias, planificó un dispositivo conjunto, durante el cual se detectó a un vehículo que circulaba campo a través, con tres personas en su interior, observando que una de ellas estaba apuntando con un rifle, señala a través de un comunicado.

Tras identificar a los tres ocupantes y verificar la documentación, se comprobó que la persona que portaba el arma carecía de autorización para cazar en el coto en que se encontraban.

En ese mismo momento, se procedió su investigación por el referido delito y al decomiso del arma, quedando depositada en dependencias oficiales de la Guardia Civil.