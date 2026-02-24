León acoge el I Torneo '9 duelos de esgrima' que aúna deporte y turismo y contará con un centenar de tiradores

Un momento de la presentaicón del torneo. - AYUNTAMIENTO

LEÓN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de Puente Castro será el punto de inicio del proyecto '9 duelos de esgrima' los días 28 de febrero y 1 de marzo, un torneo de esgrima que realizará la Federación de Esgrima de Castilla y León y que, además, pretende aunar deporte, turismo y gastronomía de la mano de la Asociación Hostelería de León.

La competición, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León, quiere dar visibilidad a este deporte y a los clubes de Castilla y León ya que, después de León, el torneo se celebrará en el resto de las provincias de la Comunidad, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Así lo ha explicado esta mañana el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, que ha presentado esta iniciativa acompañado del presidente de la Federación de Esgrima de Castilla y León, Daniel Bravo Padró; la responsable del proyecto, Dóra Kiskapusi; y el presidente de la Asociación Hostelería de León, Óscar García.

Más de cien participantes se darán cita en este torneo en el que habrá duelos individuales y por equipos. Los combates comenzarán ambos días a las 10.00 horas y las finales se desarrollarán a lo largo de la jornada, finalizando alrededor de las 17.00 horas.

La entrada es gratuita. Además, los participantes podrán disfrutar de la gastronomía, patrimonio y oferta cultura que posee la ciudad de León durante ese fin de semana.

Podrán degustar productos tradicionales leoneses y también visitar algunos de los monumentos principales de la ciudad, así como disfrutar de su amplia oferta gastronómica en colaboración con la Asociación Hostelería de León, finaliza la información.