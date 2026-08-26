León acogerá el evento Sonda Music del 2 al 6 de septiembre con arte local y talleres creativos en plazas y parques

Una de las jornadas de Sonda Music de 2025 en León. L - SONDA MUSIC

LEÓN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

León acogerá del 2 al 6 de septiembre la propuesta cultural Sonda Music, una nueva actividad dentro del 'Festival de Verano León, Cuna del Parlamentarismo' que tendrá como protagonista el parque Quevedo y diferentes plazas de la ciudad, donde se combinará música, arte local, talleres creativos para niños y vida de parque.

La Semana Sonda propone utilizar plazas y parques de la ciudad como un "tercer espacio", un concepto que significa crear fuera de casa lugares de encuentro en los que la cultura, la música y la convivencia puedan desarrollarse "de forma natural, sin necesidad de asociarse al consumo".

Bajo los lemas 'Trae tu picnic y quédate a bailar' y 'No hay barras, hay barrio', la programación culminará el domingo 6 de septiembre en el parque de Quevedo con Sonda Picnic, el formato "más reconocible" del proyecto y una jornada cultural abierta desde las 12.00 horas.

Con este contexto, la idea de la propuesta es que cada persona lleve su propio picnic, para después sentarse en el parque y vivir el día a su manera, por lo que no existirá una barra como centro de la experiencia ni un consumo obligatorio, sino que el verdadero espacio del evento será el propio parque y las personas que lo habitan.

Sonda Picnic pretende "recuperar el parque como lugar de encuentro intergeneracional y utilizar la cultura como hilo conductor", según ha trasladado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En su cartel musical destaca el DJ Rchl Bräu, Chico Maravilla, J_69, Jaure y Pequeños Beats, todos ellos artistas de la escena local a los que se sumarán diferentes proyectos creativos y artesanos vinculados a León, junto a los talleres infantiles de La Cabaña Refugio Creativo, que convertirán el quiosco del Parque de Quevedo en un pequeño espacio dedicado a la creación.

Por otra parte, el programa se completará en diferentes espacios de la ciudad antes de Sonda Picnic, con tres citas musicales, una el miércoles 2 de septiembre en la plaza San Marcelo protagonizada por el DJ Hardcobo, otra el jueves día 3 en la plaza Don Gutierre a cargo de Free Agente y la última el viernes 4 en la plaza Santo Martino con Iván Microwave.

El encuentro continuará así una línea iniciada en 2025 con el apoyo del 'Festival de Verano León, Cuna del Parlamentarismo', organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de León, cuando el formato de Sonda en los parques de León reunió a más de 3.000 asistentes.