León celebra del 16 al 22 de septiembre la Semana de la Movilidad con talleres, circuitos, jornadas y el Día de la Bici

El concejal de Deportes de León, Vicente Canuria (centro), en la presentación de la Semana de la Movilidad. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León celebrará entre los próximos días 16 y 22 de septiembre una nueva edición de la Semana de la Movilidad con diferentes propuestas, entre ellas talleres, mediciones ambientales, circuitos de seguridad vial infantil, jornadas de transporte urbano gratuito o el 'Día de la Bici'.

Estas iniciativas técnicas, educativas y lúdicas están destinadas a concienciar a la ciudadanía de todas las edades sobre la importancia de construir un modelo de ciudad más saludable, limpio y seguro. El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha presentado este lunes la Semana de la Movilidad acompañado del gerente de Alesa, Óscar Barredo, y del responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés de León, Juan Carlos Vázquez.

Este año la Semana de la Movilidad se celebrará bajo el lema 'Movilidad para todas las personas: Equidad intergeneracional' y su objetivo es promover un cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes.

La programación arrancará este miércoles con el 'Día de la Ciudad Saludable'. Desde primera hora se han programado campañas escolares de promoción del autobús urbano y visitas al Centro para la Defensa contra el Fuego, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Este mismo día la Patrulla Verde de la Policía Local realizará mediciones de ruido ambiental, mientras que una unidad de ITV móvil ofrecerá diagnósticos demostrativos gratuitos sobre emisiones contaminantes y presión de neumáticos.

CIRCUITO DE SEGURIDAD VIAL

Los más pequeños serán protagonistas a partir de las 17.00 horas con los 'Chiquivolantes', un circuito de seguridad vial que se instalará junto al Centro Deportivo Supera, acompañado de simuladores sobre los efectos de sustancias alcoholemia al volante.

El jueves 17, 'Día del Transporte Público', la Línea 4 de autobuses urbanos (Pinilla-El Crucero-Universidad) ofrecerá servicio gratuito durante toda la jornada --de 7.00 a 24.00 horas--. Además, ese mismo día se han programado charlas escolares sobre la huella de carbono y la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio de León y una nueva edición del circuito infantil 'Chiquivolantes', que en este caso se instalará en la zona peatonal cercana a la rotonda Palomera, monumento homenaje a la enfermería, desde las 17.00 horas.

El viernes 18, 'Día de la Movilidad Sostenible', el Centro Demostrador de las Energías Renovables acogerá, a partir de las 17.30 horas, un taller práctico de reparación técnica de bicicletas. Al día siguiente, sábado 19, 'Día de la Calidad del Aire', la avenida Ordoño II albergará la gran instalación de ocio urbano 'Juega en Grande' en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

MARCHA CICLOTURISTA

El domingo 20 de septiembre se celebrará una de las jornadas más populares, el 'Día de la Bici', con la tradicional marcha cicloturista por las calles de la ciudad. Saldrá de la calle Corredera a las 10.30 horas para llegar a la plaza de San Marcos y tras llegar a la meta habrá un sorteo de regalos entre los participantes y entrega de premios, así como obsequios a las bicicletas caseras, recicladas o modificadas, así como a los participantes que vayan disfrazados.

El lunes día 21 seguirán las propuestas de la Semana de la Movilidad con el 'Día de la Seguridad Vial', en el que habrá una campaña escolar de promoción del transporte público urbano y una visita al parque infantil de tráfico. Igualmente, tendrá lugar una nueva edición de 'Chiquivolantes', en este caso en el Parque de Gloria Fuertes desde las 17.00 horas.

Las actividades culminarán el martes 22 de septiembre con el 'Día sin coche', una jornada con transporte gratuito en los autobuses urbanos durante todo el día. Además, habrá restricciones al tráfico en Gran Vía San Marcos, entre la plaza de Santo Domingo y la plaza de la Inmaculada, entre las 9.00 y las 21.00 horas.

Por la tarde, entre las 17.00 y la 21.00 horas habrá actividades para toda la ciudadanía con los juegos XXL de madera en la avenida Ordoño II. La jornada concluirá con los 'Chiquivolantes' en la cancha del paseo de Salamanca, junto campo de fútbol Emilio González, a partir de las 17.00 horas.