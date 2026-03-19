León celebra el Día Mundial del Agua con visitas a la ETAP del Porma, cata de aguas y baloncesto

El alcalde de León, José Antonio Diez, participa en la actividad impulsada por Aguas de León y la Cultural y Deportiva Leonesa Baloncesto en la Plaza de San Marcelo para conmemorar el Día Mundial del Agua. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sociedad mixta Aguas de León celebra este jueves el Día Mundial del Agua con una programación que incluye visitas a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Porma, cata de aguas y actividades de baloncesto en el centro de la ciudad.

Naciones Unidas promueve cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua para sensibilizar sobre la importancia vital de este recurso natural. La campaña de este año 'Agua y Género' pone de manifiesto cómo la falta de acceso al agua potable y saneamiento afecta especialmente a mujeres y niñas y limita sus oportunidades educativas, económicas y de desarrollo. Bajo el lema 'Donde fluye el agua, crece la igualdad' la iniciativa ensalza el liderazgo femenino en la gestión de los recursos hídricos como clave para asegurar un modelo más equitativo y sostenible.

En este contexto, Aguas de León ha programado actividades para poner en valor la gestión sostenible y eficiente que, junto a la innovación, la experiencia y las alianzas público-privadas, hace posible que el agua llegue hasta los hogares de León con calidad y garantías, según ha informado a Europa Press en un comunicado la sociedad mixta Aguas de León.

Los actos han comenzado a las 10.30 horas en la Plaza de San Marcelo, donde Aguas de León y la Cultural y Deportiva Leonesa Baloncesto han llevado a cabo una iniciativa para concienciar a la población sobre el consumo responsable del agua. Por la tarde los usuarios del programa 'Caminos del Bienestar', de la Fundación Manuel Martinez, visitarán las instalaciones de Aguas de León, en concreto la ETAP del Porma.

Además, el próximo día 26 de marzo continuarán las actividades para celebrar el Día Mundial del Agua. Por la tarde, a las 19.00 horas Aguas de León ofrecerá en el Palacio del Conde Luna una cata de aguas con la que, además de concienciar sobre la calidad del agua del grifo de León, se hará especial hincapié en sus características organolépticas como el sabor o el color.

La gerente de la sociedad mixta, María Pilar Lasheras, ha destacado que participar es una forma de comprometerse con "el recurso más valioso del planeta" y con el futuro de la ciudad de León, al tiempo que ha señalado que el 22 de marzo "no es una fecha más", sino que se concibe como una "oportunidad real" para reflexionar, aprender y actuar en favor del agua.