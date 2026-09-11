León contará con 64 nuevas viviendas en José Aguado y La Lastra

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha autorizado la licencia de obras para la construcción de dos nuevas promociones residenciales en el municipio que sumarán 64 viviendas en José Aguado y La Lastra.

Por un lado, se ha dado luz verde a un edificio de 40 viviendas con garajes y trasteros en una parcela situada entre la avenida José Aguado y la calle Atenas y, por otro, se ha otorgado la licencia urbanística para la edificación de 24 viviendas, trasteros y garajes en otro terreno ubicado en este caso en la avenida La Lastra.

Estas autorizaciones supondrán la incorporación de 64 nuevos inmuebles al parque residencial de la ciudad y, según ha destacado el Ayuntamiento de León, constatan la tendencia positiva de la ciudad, que, tras el incremento poblacional experimentado en los últimos años, mantiene un inmobiliario en dinamismo para dar respuesta a la demanda de viviendas de nueva edificación.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la contratación del suministro de tres camiones recolectores-compactadores destinados al Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos. La actuación sale a concurso con un presupuesto base de licitación total de 850.630 euros y contempla la adquisición de dos vehículos de carga lateral y uno de carga trasera de última generación, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Finalmente, el Ayuntamiento ha aprobado el expediente de contratación para la representación en el Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica (OMIE/REE) y la comercialización de la electricidad generada por la planta fotovoltaica del Palacio de Congresos y Exposiciones de León. La licitación sale a concurso con un presupuesto base de 7.824 euros para un periodo inicial de dos años, ampliable hasta otros dos de prórroga, lo que eleva el valor estimado del contrato a 15.648 euros.