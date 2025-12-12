León contará con un centro formativo específico de construcción en dos años, el tercero en CyL de la Fundación Laboral

El presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Javier Vega (tercero por la izquierda), acompañado por el alcalde de León, José Antonio Diez (centro) y el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. - EUROPA PRESS

LEÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

León contará en un plazo aproximado de dos años con un centro de formación de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) especializado en el sector, el tercero de la Comunidad, que se sumará a los de Burgos y Valladolid.

Así lo ha expresado este viernes el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, Javier Vega, que ha señalado que León "merecía un centro" de estas características, dado su volumen de población, el número de afiliados en el sector de la construcción en la provincia, que asciende a 12.262 y el número de desempleados en este ámbito, que asciende a más de 1.200.

Al respecto, ha precisado que las otras dos provincias que tienen este centro de formación tienen menos parados en el sector, por lo que ha manifestado el hecho de que se ponga en funcionamiento en León contribuirá a mejorar estos datos. "Creemos que el hacer un centro aquí es algo bastante necesario", ha apostillado.

El centro se ejecutará en una parcela del Área 17 y su puesta en funcionamiento supondrá una inversión cercana a los tres millones de euros. Además de contar con la colaboración del Ayuntamiento de León, que cederá la parcela para su construcción, la Junta aportará una cuantía de 400.000 euros para su financiación que se sumará a los 104.000 anuales que destina a las labores de formación de la Fundación en la provincia leonesa.

CARACTERÍSTICAS

La parcela en la que se levantará el nuevo centro dispone de 10.000 metros cuadrados y se plantea una construcción con unos 600 metros cuadrados de zona calefactable, tres aulas de 75 metros cuadrados, con aseos, recepción, almacén, archivos, salas de reuniones para las tutorías y una zona de 900 metros cuadrados no calefactables donde se impartirán los cursos de grúa y los talleres. Además, se plantea una infraestructura sostenible, eficiente y accesible.

Además de Javier Vega, a la presentación del nuevo centro de formación han asistido el alcalde de León, José Antonio Diez; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones y los vocales de UGT y CCOO del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción.

EL SECTOR TIENE "UN SERIO PROBLEMA"

Suárez-Quiñones ha destacado que actualmente el sector de la construcción se encuentra en un momento de recuperación, pero tiene "un serio problema", la falta de personal especializado para la edificación. Según las estimaciones, hay un déficit de entre 25.000 y 30.000 personas en la construcción en la Comunidad para acceder a las empresas y que estas puedan dar respuesta a toda la obra pública y privada. "Nos faltan profesionales, nos faltan personas que trabajen y, además, que trabajen en los oficios clásicos", ha apostillado.

En este contexto, ha manifestado la importancia de la formación que se imparte desde la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, que en 2024 formó a 5.300 personas, lo que supuso un incremento del 17 por ciento respecto al año anterior.

"UN MOTOR" DEL DESARROLLO

Por su parte, José Antonio Diez ha señalado que el sector de la construcción es "un motor" del desarrollo laboral del municipio, por lo que ha brindado la colaboración del Ayuntamiento a la Fundación Laboral y a las empresas y sindicatos vinculados a este ámbito que ha considerado "fundamental".

Para el regidor el hecho de que León cuente con este nuevo centro de formación es "una magnífica idea" y algo "muy positivo" para la ciudad y, en este contexto, ha expresado su deseo de que en él se puedan formar no solo trabajadores de León, sino también de otras provincias.

Finalmente, Javier Vega ha abogado porque la puesta en funcionamiento de este nuevo centro sirva para conseguir que los jóvenes y las mujeres se acerquen al sector, ya que esta es "una de las grandes carencias" del sector. "En dos años estaremos formando mujeres y hombres para el sector de la construcción en León", ha concluido.