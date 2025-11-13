León despliega una red de fibra óptica y la Junta prevé extender anillos cuánticos uniendo las provincias de CyL

El proyecto permite que cualquier intento de espionaje o interceptación deje rastro y sea detectado de inmediato LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

León avanza en el proyecto Cinderella con el despliegue de una red de fibra óptica de más de 6,7 kilómetros que unirá el Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle) con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) para reforzar la ciberseguridad y la Junta prevé próximamente extender anillos cuánticos uniendo todas las provincias de la Comunidad.

Así lo ha expresado este jueves la directora de Scayle, Hilde Pérez, que ha puntualizado que Cinderella es un proyecto de fibra dedicada cuyos resultados colocarán a León como "punta de lanza" en tecnología de comunicación cuántica en el territorio nacional. El siguiente proyecto será extender esta fibra de comunicación cuántica uniendo las capitales de provincia en la Comunidad de Castilla y León.

Hilde Pérez se ha pronunciado de este modo en el Consistorio de San Marcelo, donde el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, como presidente del Patronato del Centro de Supercomputación de Castilla y León, ha firmado con el alcalde de León, José Antonio Diez, el convenio que permitirá desplegar la red de fibra óptica que unirá Scayle con el Incibe.

El convenio firmado forma parte del proyecto Cinderella, una iniciativa conjunta de Scayle e Incibe que tiene como objetivo mejorar la seguridad de las comunicaciones frente a los nuevos retos tecnológicos, como los ataques informáticos más avanzados.

SEGURIDAD BASADA EN FÍSICA CUÁNTICA

En la práctica, este proyecto permitirá transmitir datos de forma mucho más segura gracias a una tecnología basada en principios de la física cuántica, que hace que cualquier intento de espionaje o interceptación deje rastro y sea detectado de inmediato.

Tanto Scayle como Incibe trabajan desde hace años de manera coordinada para que los avances en ciberseguridad beneficien no solo a grandes empresas, sino también a pymes, instituciones y ciudadanos.

El proyecto Cinderella cuenta con una inversión de 620.000 euros y está previsto que finalice en mayo de 2026. "Castilla y León está a la cabeza de la innovación tecnológica en España. Desde la Junta apostamos por invertir en proyectos que protejan la información y den confianza a las personas y a las empresas", ha subrayado Sanz Merino.

Esta red de fibra óptica será la base para mejorar la seguridad de las comunicaciones digitales y desarrollar proyectos de innovación tecnológica que sitúan a León como un punto de referencia nacional en ciberseguridad. "Hoy casi todo lo que hacemos pasa por Internet: nuestros datos, nuestras compras, nuestras comunicaciones. Por eso es fundamental garantizar que estén protegidos. Esa es nuestra prioridad", ha explicado el consejero.

"ABSOLUTAMENTE PIONERO"

En este sentido, ha señalado que la red de fibra óptica que se despliega en León es un proyecto "absolutamente pionero" y permitirá al sistema actuar de manera inmediata en el caso de que alguien intente interceptar datos, protegiéndolos frente a cualquier ciberataque.

José Antonio Diez ha destacado que este acuerdo será "muy importante" de cara al desarrollo de proyectos de modernización, ciberseguridad y desarrollo de software en la ciudad de León. Sanz Merino ha suscrito estas palabras y se ha referido a la ciudad de León como un "hub cuántico", que la coloca en el "top" de la innovación tecnológica y como punto de referencia nacional en ciberseguridad.

Los servicios informáticos del Ayuntamiento de León han colaborado con el Scayle durante los últimos meses para sacar adelante este proyecto que formará parte del Plan Complementario de Comunicaciones Cuánticas, cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Castilla y León.

COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

En su discurso, el alcalde de León ha concretado que el Ayuntamiento ha colaborado en este proyecto dando permiso para conectar a través de fibra óptica los centros colaboradores y permitiendo el uso de canalizaciones públicas para poder facilitar el despliegue de las fibras ópticas necesarias.

De esta forma, se pueden interconectar varios centros de ciberseguridad mediante conexiones cuánticas, entre los que se encuentran también el edificio que alberga la sede del Ayuntamiento de León en Ordoño II y el edificio del CHF. Además de dar estos permisos, el Consistorio proporcionará soporte técnico para facilitar el acceso las infraestructuras aportadas y dará permiso para la instalación de equipos de repartidores ópticos, que den servicio y conexión a la fibra óptica.

Finalmente, Hilde Pérez ha puntualizado que el proyecto se iniciará mañana con una prueba de comunicación cuántica que se llevará a cabo en el ámbito nacional con la que se comprobará su funcionamiento.