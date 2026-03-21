León destina 40.000 euros al mantenimiento de casas de acogida para mujeres y promocionar la igualdad de oportunidades

LEÓN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha convocado dos líneas de ayudas con una inversión de más de 40.000 euros destinadas al mantenimiento de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y para aquellas asociaciones que en sus estatutos contemplen la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Con estas convocatorias, el Consistorio de la capital leonesa reafirma su compromiso con las políticas de igualdad, atención y erradicación de la violencia de género y la desigualdad de género.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el jueves una convocatoria de ayudas dotada con 20.000 euros destinada al mantenimiento de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género ubicadas en el municipio, ha explicado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Estas ayudas, gestionadas en régimen de concurrencia no competitiva, tienen como objetivo respaldar la labor que desarrollan las entidades sociales que gestionan estos recursos de protección y asistencia.

A través de esta convocatoria, el Consistorio pretende apoyar a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que prestan servicio en este ámbito, para contribuir a garantizar el funcionamiento de espacios de acogida que ofrecen alojamiento alternativo, protección y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género y a los menores a su cargo.

Podrán acceder a estas ayudas aquellas entidades privadas o asociaciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia que gestionen casas de acogida situadas en el municipio de León y que estén inscritas en el Registro de Entidades y Centros de Asistencia a la Mujer de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, además de cumplir con el resto de los requisitos administrativos establecidos en la convocatoria, como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

PROYECTOS DE IGUALDAD

Asimismo, esta semana el Ayuntamiento de León ha publicado en el BOP otra convocatoria de subvenciones dotada con 24.780 euros destinada a apoyar proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y están dirigidas a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la ciudad.

El objetivo de esta convocatoria es fomentar iniciativas que contribuyan a avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres, apoyando proyectos, programas y actuaciones que aborden desde una perspectiva de género cuestiones como la sensibilización frente a las desigualdades, la prevención de la violencia de género, la promoción del empoderamiento femenino o la participación de las mujeres en la vida pública y social.