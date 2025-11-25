León hace un llamamiento para denunciar la violencia digital y reclama "tolerancia cero" en el 25N

Acto celebrado en el Musac (León) con motivo del 25N. - DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA EN LEÓN

LEÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) ha acogido este martes uno de los actos centrales en la ciudad del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que se ha realizado un llamamiento para denunciar la violencia digital y se ha reclamado "tolerancia cero" frente a cualquier tipo de agresión.

El acto se ha celebrado en el Musac, que alberga la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure', al coincidir con la muestra de esta activista que centra parte de su trayectoria en reivindicar los derechos de las mujeres.

Durante el acto, representantes de la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de León y la Universidad de León (ULE) se han unido para condenar "con firmeza" todas las formas de violencia contra las mujeres.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha declarado durante la lectura del manifiesto que la violencia contra las mujeres no siempre se muestra de forma "evidente", por lo que la sociedad tiene el deber de hacerla visible para poder frenarla.

"Debemos romper las barreras que rodean las agresiones sexuales y reconocerlas como lo que son: delitos graves y violaciones de derechos humanos", ha recalcado y ha advertido que la violencia machista "se transforma, se adapta", de manera que surgen nuevas formas de ejercerla como ocurre con la violencia digital, que afecta de manera mayoritaria a mujeres y a niñas.

"HUELLAS PROFUNDAS"

Dicha violencia, ha argumentado, deja "huellas profundas" en quienes la sufren, afectando la salud mental, la seguridad y la participación social de las víctimas, por lo que las instituciones tienen el reto de garantizar que los entornos digitales sean seguros. "Las instituciones tenemos un papel clave en el equilibrio de potenciar el uso transformador de la tecnología y, a su vez, sancionar la violencia digital", ha resumido.

Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha expresado que el día de hoy es "una llamada a la acción" y la jornada recuerda que la violencia machista constituye una violación de los derechos humanos, una de las expresiones más extremas de desigualdad y un obstáculo para la convivencia, la justicia y la libertad.

LAS CIFRAS "SON CLARAS"

Al respecto, ha precisado que las cifras "son claras", ya que miles de mujeres y niñas sufren violencia física, sexual, psicológica, económica o digital cada día. "Ninguna sociedad puede considerarse libre y democrática mientras una sola mujer viva con miedo", ha apostillado.

A pesar de que la violencia contra las mujeres no distinga territorios, ha agregado, sí encuentra en el medio rural barreras adicionales que es necesario derribar. "En nuestros pueblos el silencio pesa más, el aislamiento es mayor y el acceso a recursos puede ser limitado", ha añadido.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha reafirmado el compromiso edl Ejecutivo central con una sociedad libre de violencia machista, con el cumplimiento de las leyes que protegen a las mujeres, la mejora de los mecanismos judiciales y policiales y el refuerzo de las campañas de sensibilización.

EL SILENCIO NO ES UNA OPCIÓN

"El silencio nunca puede ser una opción. Cada denuncia, cada gesto de apoyo y cada acción institucional apoya la construcción de un país libre de violencia", ha enfatizado.

La vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez, ha señalado que la Universidad se suma al manifiesto con la convicción de que la educación es la herramienta "más poderosa" para erradicar la violencia de género.

"VISIBILIZAR LO INVISIBLE"

"La violencia se aprende, pero la igualdad también y es ahí donde la universidad debe ser protagonista", ha asegurado y ha propuesto "visibilizar lo invisible" mediante la investigación, la enseñanza y la divulgación, porque la violencia "no solo se combate con leyes"; también con conocimiento. "Desde la universidad, queremos formar generaciones que no solo vean la violencia, sino que sepan cómo detenerla", ha subrayado.

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha puesto de relieve la importancia de hablar, denunciar y acompañar, ya que "el silencio perpetúa el miedo y el miedo perpetúa la violencia" y ha reiterado su compromiso de mantener y fortalecer los recursos municipales de atención, apoyo y acogida para mujeres víctimas de violencia.

Para Diez, "cada gesto cuenta" en el empeño de erradicar la violencia machista, desde la educación hasta la cultura; desde los servicios públicos hasta el tejido asociativo. Por último, ha querido levantar la voz por todas las mujeres que han sufrido y sufren violencia de género y por las generaciones futuras, porque "una sociedad libre de violencias machistas no es solo un deseo, sino la condición esencial para vivir en igualdad y libertad", ha concluido.